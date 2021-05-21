СК начал проверку из-за колонки на НГС: автор рассуждал о праздновании Дня Победы

Следственный комитет РФ в Новосибирской области организовал доследственную проверку из-за авторской колонки маркетолога и краеведа Андрея Позднякова, опубликованной на НГС.
— В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что гражданином Андреем Поздняковым на одном из информационных ресурсов была опубликована статья о дискредитации памятных дат к
По данному факту назначена судебная лингвистическая экспертиза, все обстоятельства устанавливаются.
Ранее Андрей Поздняков рассказал, что его вызывали в отдел «по особо важным делам» Следственного комитета на беседу.
— Следователь сказал, что проводится проверка по моей статье, спросил, писал ли я ее, я, естественно, сказал, что писал, — рассказал он. — Я был вызван для объяснения: как я понял, это проверка пока без возбуждения уголовного дела. Но объяснение мы перенесли на среду, на утро. Ну раз проверка — будем проверяться.
Сегодня утром в полицию отвезли общественника Виктора Сорокина, который собирался на прием к прокурору.