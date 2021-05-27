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Суд в Новосибирске оштрафовал общественника, которого увезли из отдела полиции из-за проблем с сердцем

Виктора Сорокина оштрафовали за видео о прокуроре НСО

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Приговор в Центральном суде огласили поздно ночью

Приговор в Центральном суде огласили поздно ночью

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Суд Центрального района Новосибирска оштрафовал на 18 000 рублей новосибирского общественника Виктора Сорокина. Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

На прошлой неделе 21 мая Виктора Сорокина задержали, когда он собирался на встречу с генпрокурором, после из отдела полиции его увезли в больницу. Там он пробыл до 25 мая, потом его снова забрали в полицию, а вчера суд вынес ему наказание.

— Как только мне восстановили ритм, я попросил выписаться. Меня забрали из палаты во вторник в обед. Пришли три человека из полиции. Привезли в отдел, там прокурор составил постановление, взял объяснение. Меня отпустили и назначили процесс на 16:00 26 мая. Но предыдущий процесс затянулся, мой начался в 19:00 и закончился в первом часу ночи, — рассказал общественник.

Сам общественник объяснил НГС, что его оштрафовали за публикацию в соцсети видео, в котором он обращается к генеральному прокурору России Игорю Краснову с обвинениями в адрес прокурора НСО Якова Хорошева.

— Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 26 мая 2021 года Сорокин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 18 000 рублей, — говорится на сайте суда.

Сорокин сообщил, что будет обжаловать решение суда. Оно еще не вступило в законную силу.

В конце апреля в Новосибирске оштрафовали депутата горсовета Наталью Пинус. В марте она выходила на одиночный пикет в защиту сквера на Демакова. Тогда полиция пыталась разогнать эту акцию.

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