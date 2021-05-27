Суд в Новосибирске оштрафовал общественника, которого увезли из отдела полиции из-за проблем с сердцем

Суд Центрального района Новосибирска оштрафовал на 18 000 рублей новосибирского общественника Виктора Сорокина. Его признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ).



На прошлой неделе 21 мая Виктора Сорокина задержали, когда он собирался на встречу с генпрокурором, после из отдела полиции его увезли в больницу. Там он пробыл до 25 мая , потом его снова забрали в полицию, а вчера суд вынес ему наказание.

— Как только мне восстановили ритм, я попросил выписаться. Меня забрали из палаты во вторник в обед. Пришли три человека из полиции. Привезли в отдел, там прокурор составил постановление, взял объяснение. Меня отпустили и назначили процесс на 16:00 26 мая. Но предыдущий процесс затянулся, мой начался в 19:00 и закончился в первом часу ночи, — рассказал общественник.

