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Анна Терешкова обвинила новосибирцев в отмене праздничных гуляний на День города

Вице-мэр считает, что причина — в нежелании горожан вакцинироваться

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Парки и скверы будут открыты, но праздничной программы не будет

Парки и скверы будут открыты, но праздничной программы не будет

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День города в Новосибирске из-за ковида в этом году снова пройдет без массовых мероприятий, кроме того, власти не планируют и онлайн-мероприятий, к которым у горожан нет интереса. В ухудшении эпидемиологической обстановки вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова обвинила самих новосибирцев, которые не хотят вакцинироваться.

— Конечно, очень обидно, что мы опять из-за того что люди не хотят вакцинироваться, не хотят соблюдать нормативы, отменили празднования. Я, кстати, поставила прививку, и наш весь департамент, потому что готовились к мероприятию и что для того, чтобы в них участвовать, надо быть как минимум привитыми. Но на сегодня мы понимаем, что много людей готовились. Я надеюсь, что сможем собрать их в торжественном формате, — рассказала Анна Терешкова.

Она добавила, что онлайн-мероприятий в этот день не будет, но город украсят.

— Всё равно наши парки и скверы в субботу и воскресенье будут работать. Чтобы наши горожане могли прогуляться по нашим паркам и скверам и просто получить удовольствие от нашего города. Будем запускать по радио информацию. Но какого-то серьезного перехода в онлайн-формат мы не планируем. Это не тот формат, который подходит для Дня города. Популярностью он не пользуется, и все-таки День города — это когда люди имеют возможность собираться, сказать друг другу спасибо, увидеться. Это массовые гуляния. Просто оформить город — это будет, — отметила вице-мэр.

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Сегодня стало известно, что в Новосибирской области резко выросло количество новых случаев COVID-19. В Москве работодателей обязали привить от коронавируса 60% сотрудников, работающих с людьми. Такое же решение 16 июня приняли и в Кемеровской области. Мы узнали, будет ли обязательная вакцинация в Новосибирской области.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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