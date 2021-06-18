Анна Терешкова обвинила новосибирцев в отмене праздничных гуляний на День города

День города в Новосибирске из-за ковида в этом году снова пройдет без массовых мероприятий, кроме того, власти не планируют и онлайн-мероприятий, к которым у горожан нет интереса. В ухудшении эпидемиологической обстановки вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова обвинила самих новосибирцев, которые не хотят вакцинироваться.



— Конечно, очень обидно, что мы опять из-за того что люди не хотят вакцинироваться, не хотят соблюдать нормативы, отменили празднования. Я, кстати, поставила прививку, и наш весь департамент, потому что готовились к мероприятию и что для того, чтобы в них участвовать, надо быть как минимум привитыми. Но на сегодня мы понимаем, что много людей готовились. Я надеюсь, что сможем собрать их в торжественном формате, — рассказала Анна Терешкова.