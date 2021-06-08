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Ели окурки и пили воду с грязной плиты: СК возбудил дело на чиновников из-за адских условий, в которых жили дети

Многодетная мать не заботилась о малышах и взрослом сыне-инвалиде, но органы опеки не обращали внимания на семью

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Первыми тревогу забили родственники. Они рассказали, что многодетная мать не заботится о детях, и показали нечеловеческие условия, в которых живет семья

Первыми тревогу забили родственники. Они рассказали, что многодетная мать не заботится о детях, и показали нечеловеческие условия, в которых живет семья

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Новосибирский СК возбудил дело из-за кадров с ребенком, который ест окурки

На сотрудников соццентра и опеки Тогучинского района возбудили уголовное дело из-за ситуации с 18-летним Матвеем и его братьями и сестрами. На видео и фотографиях, которые разлетелись по соцсетям, видно, как маленький мальчик ест окурки и пьет воду с грязной плиты.

В январе этого года старшего ребенка — 18-летнего Матвея (подросток тяжело болеет и признан недееспособным) — со скандалом забрали из Ояшинского дома-интерната, но сейчас он и его шесть братьев и сестер оказались в еще худших условиях. Родственники заявляют, что родная мать не заботится о детях и даже нормально не кормит.

— Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками Комплексного центра социального обслуживания населения по Тогучинскому району НСО и сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Тогучинскому району НСО, — рассказали в Следственном комитете.

Семья стояла на учете в опеке с 2019 года.

— Поставлена на учет в связи с употреблением матерью спиртных напитков и оставлением детей без присмотра. Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности. С указанного времени органы системы профилактики и сотрудники полиции подразделения по делам несовершеннолетних не обращали должного внимания на ситуацию и положение семьи, а также не приняли мер к оказанию соответствующей помощи и социальной поддержки, — уверены следователи.

Весной 2021 года многодетная мать переехала в свой полуразрушенный дом со всеми детьми. В итоге их забрали и поместили для обследования, реабилитации и оказания необходимой помощи в социальные учреждения Новосибирской области.

В Следственном комитете не смогли уточнить, что в итоге стало со старшим ребенком — Матвеем. Ему уже исполнилось 18 лет, поэтому под категорию детей он не подпадает. В СУ СК РФ по Новосибирской области проигнорировали вопрос, где сейчас Матвей — в безопасности и под присмотром или по-прежнему в том доме.

В начале 2021 года Ояшинский дом-интернат для умственно отсталых детей обвинили в издевательствах над детьми. Родственники 18-летнего Матвея, который год провел в интернате, показали фотографии мальчика до и после лечения. За это время он сильно похудел — до 38 килограммов, в некоторых местах кожа буквально обтягивала кости, также на теле виднелись ссадины и кровоподтеки. С того времени Матвей жил с матерью Ольгой и сейчас вновь оказался в опасности.

В Министерстве труда и социального развития после публикации НГС также начали проверку.

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Следственный комитетопека
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