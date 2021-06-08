Ели окурки и пили воду с грязной плиты: СК возбудил дело на чиновников из-за адских условий, в которых жили дети

— Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками Комплексного центра социального обслуживания населения по Тогучинскому району НСО и сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Тогучинскому району НСО, — рассказали в Следственном комитете.

Семья стояла на учете в опеке с 2019 года .

— Поставлена на учет в связи с употреблением матерью спиртных напитков и оставлением детей без присмотра. Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности. С указанного времени органы системы профилактики и сотрудники полиции подразделения по делам несовершеннолетних не обращали должного внимания на ситуацию и положение семьи, а также не приняли мер к оказанию соответствующей помощи и социальной поддержки, — уверены следователи.

Весной 2021 года многодетная мать переехала в свой полуразрушенный дом со всеми детьми. В итоге их забрали и поместили для обследования, реабилитации и оказания необходимой помощи в социальные учреждения Новосибирской области.