Ели окурки и пили воду с грязной плиты: СК возбудил дело на чиновников из-за адских условий, в которых жили дети

Новосибирский СК возбудил дело из-за кадров с ребенком, который ест окурки
На сотрудников соццентра и опеки Тогучинского района возбудили уголовное дело из-за ситуации с
В январе этого года старшего ребенка —
— Возбуждено уголовное дело по
Семья стояла на учете в опеке с
— Поставлена на учет в связи с употреблением матерью спиртных напитков и оставлением детей без присмотра. Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности. С указанного времени органы системы профилактики и сотрудники полиции подразделения по делам несовершеннолетних не обращали должного внимания на ситуацию и положение семьи, а также не приняли мер к оказанию соответствующей помощи и социальной поддержки, — уверены следователи.
Весной 2021 года многодетная мать переехала в свой полуразрушенный дом со всеми детьми. В итоге их забрали и поместили для обследования, реабилитации и оказания необходимой помощи в социальные учреждения Новосибирской области.
В Следственном комитете не смогли уточнить, что в итоге стало со старшим ребенком — Матвеем. Ему уже исполнилось
В начале 2021 года Ояшинский дом-интернат для умственно отсталых детей обвинили в издевательствах над детьми. Родственники
В Министерстве труда и социального развития после публикации НГС также начали проверку.