Дымящиеся поля. 7 фото с мест пожаров в Новосибирской области — смотрим, что оставил после себя огонь

В Новосибирске продолжает действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Качество воздуха в городе испортилось окончательно, а плотный смог не дает выглянуть солнцу. Как объяснили в Гидрометцентре, ветер сейчас дует с Омской области — там как раз бушуют лесные пожары. Впрочем, и в нашем регионе ситуация не лучше: по данным МЧС, сегодня утром, 27 апреля , было зафиксировано 180 термических точек. Тем временем мэр Новосибирска предложил горожанам смириться и подождать, пока сменившийся ветер не развеет дымку. Корреспонденты НГС отправились в Ордынский район и сфотографировали выжженные поля (кое-где всё еще были видны языки пламени).

