Дымящиеся поля. 7 фото с мест пожаров в Новосибирской области — смотрим, что оставил после себя огонь

В Новосибирской области горели поля вдоль Ордынской трассы
В Новосибирске продолжает действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Качество воздуха в городе испортилось окончательно, а плотный смог не дает выглянуть солнцу. Как объяснили в Гидрометцентре, ветер сейчас дует с Омской области — там как раз бушуют лесные пожары. Впрочем, и в нашем регионе ситуация не лучше: по данным МЧС, сегодня утром,
Ситуация с пожарами в регионе может измениться уже минувшей ночью — МЧС выпустило предупреждение об усилении ветра.