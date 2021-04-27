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Тема дняОткуда дым в Новосибирске? Несколько версий

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Дымящиеся поля. 7 фото с мест пожаров в Новосибирской области — смотрим, что оставил после себя огонь

Из-за возгораний Новосибирск и окрестности окутал плотный смог

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Можно сколько угодно пенять на ветер, который принес из Омской области смог от лесных пожаров, однако очевидно, что обстановка в нашем регионе тоже далека от идеала, а новые термические точки появляются на карте области регулярно

Можно сколько угодно пенять на ветер, который принес из Омской области смог от лесных пожаров, однако очевидно, что обстановка в нашем регионе тоже далека от идеала, а новые термические точки появляются на карте области регулярно

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В Новосибирской области горели поля вдоль Ордынской трассы

В Новосибирске продолжает действовать режим неблагоприятных метеоусловий. Качество воздуха в городе испортилось окончательно, а плотный смог не дает выглянуть солнцу. Как объяснили в Гидрометцентре, ветер сейчас дует с Омской области — там как раз бушуют лесные пожары. Впрочем, и в нашем регионе ситуация не лучше: по данным МЧС, сегодня утром, 27 апреля, было зафиксировано 180 термических точек. Тем временем мэр Новосибирска предложил горожанам смириться и подождать, пока сменившийся ветер не развеет дымку. Корреспонденты НГС отправились в Ордынский район и сфотографировали выжженные поля (кое-где всё еще были видны языки пламени).

Ландшафтный пожар совсем недавно бушевал рядом с Шиловским полигоном. То, что выглядит на фото как пашня, на самом <nobr class="_">деле —</nobr> выжженное поле

Ландшафтный пожар совсем недавно бушевал рядом с Шиловским полигоном. То, что выглядит на фото как пашня, на самом деле — выжженное поле

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Ситуацию с пожарами в регионе уже взяли на особый контроль областные власти

Ситуацию с пожарами в регионе уже взяли на особый контроль областные власти

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А это поле в районе <nobr class="_">Верх-Ирмени —</nobr> огонь здесь почти потушили

А это поле в районе Верх-Ирмени — огонь здесь почти потушили

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Общее число сил для тушения пожаров в <nobr class="_">регионе —</nobr> почти <nobr class="_">5 тысяч</nobr> человек

Общее число сил для тушения пожаров в регионе — почти 5 тысяч человек

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В областном правительстве отметили, что на территории НСО работают <nobr class="_">50 наблюдательных</nobr> пунктов, в том числе <nobr class="_">22 пожарно-наблюдательные</nobr> вышки, <nobr class="_">26 камер</nobr> видеонаблюдения и <nobr class="_">2 наблюдательных</nobr> пункта на высотных объектах

В областном правительстве отметили, что на территории НСО работают 50 наблюдательных пунктов, в том числе 22 пожарно-наблюдательные вышки, 26 камер видеонаблюдения и 2 наблюдательных пункта на высотных объектах

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Пожароопасный сезон в Новосибирской области был объявлен <nobr class="_">23 апреля</nobr>, хотя кое-где на полях сошел еще не весь снег

Пожароопасный сезон в Новосибирской области был объявлен 23 апреля, хотя кое-где на полях сошел еще не весь снег

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Ситуация с пожарами в регионе может измениться уже минувшей ночью — МЧС выпустило предупреждение об усилении ветра.

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дымпожарсмог
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