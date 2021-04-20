«Живу в центре. Всё остальное — гетто». Где в Новосибирске лучше поселиться? 25 добрых мнений о районах

За Академгородок

— Воздух менее загазован. Зимой в лес на лыжах, летом на пляж, Обское море рядом. С детскими садами проблем нет.

— Море, лес, инфраструктура, люди.

— Экология. Это ощущается сразу при въезде в Академ. Чистота, в сравнении с городом здесь очень чисто. Малоэтажная застройка, поэтому нет ветров. Нет точечной застройки. Люди очень похожи на питерскую интеллигенцию, культурные. Это всё описываю про Верхнюю зону Академгородка.

— Особый мир. Научный центр. Природа, рядом водохранилище.

Высокомерный центр

— Живу в центре. Это лучший вариант. А всё вышеперечисленное — периферия и гетто.

— Нет у нас удобных районов, кроме центра.



— Лучший район — это центр. В пешей доступности оперный театр, «Глобус», Первомайский сквер, Центральный парк, филармония, «Красный факел», кинотеатры, бары, «Аура», бассейны, спортзалы. Про транспортную доступность и рабочие места даже не упоминаю. Единственный минус — пробки в будние дни из-за всяких понаехавших с окраин.



— Самый нормальный район — это центр, он удобный, относительно чистый и благоустроенный.

