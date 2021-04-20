«Живу в центре. Всё остальное — гетто». Где в Новосибирске лучше поселиться? 25 добрых мнений о районах

На днях мы опубликовали два текста: обзор про лучшие и худшие административные районы Новосибирска и авторскую колонку Дмитрия Косенко о самом крутом спальном районе города. И получили почти тысячу откликов от новосибирцев! Одни защищали свой район, другие — критиковали. В опросе, который мы провели, безоговорочно победили Родники — 37% опрошенных назвали его лучшим спальным/обособленным районом. На втором месте оказался Академгородок — за него проголосовали 16% наших читателей. Мы предложили новосибирцам рассказать о районах, где они живут, и объяснить, почему это место считают лучшим в городе. Публикуем 25 самых интересных ответов.
За Академгородок
— Воздух менее загазован. Зимой в лес на лыжах, летом на пляж, Обское море рядом. С детскими садами проблем нет.
— Море, лес, инфраструктура, люди.
— Экология. Это ощущается сразу при въезде в Академ. Чистота, в сравнении с городом здесь очень чисто. Малоэтажная застройка, поэтому нет ветров. Нет точечной застройки. Люди очень похожи на питерскую интеллигенцию, культурные. Это всё описываю про Верхнюю зону Академгородка.
— Особый мир. Научный центр. Природа, рядом водохранилище.
Высокомерный центр
— Живу в центре. Это лучший вариант. А всё вышеперечисленное — периферия и гетто.
— Нет у нас удобных районов, кроме центра.
— Лучший район — это центр. В пешей доступности оперный театр, «Глобус», Первомайский сквер, Центральный парк, филармония, «Красный факел», кинотеатры, бары, «Аура», бассейны, спортзалы. Про транспортную доступность и рабочие места даже не упоминаю. Единственный минус — пробки в будние дни из-за всяких понаехавших с окраин.
— Самый нормальный район — это центр, он удобный, относительно чистый и благоустроенный.
— Самый классный район — Железнодорожный. Живу у Нарымского сквера и не нарадуюсь. Всё близко, транспорта полно, метро.
Краснообск — тоже Новосибирск
— А почему не учитывают Краснообск? Потому что считается областью? Очень тихий, красивый, благоустроенный поселок городского типа.
— Краснообск, потому что потому. Зимой хорошо чистят снег, летом моют асфальт, новая школа, садики.
Выбираем Первомайку
— Первомайка. Здесь хоть есть речка. И это не только «Весенний». Частный сектор вдоль реки Иня.
— 20 лет живу на Первомайке. Здесь обитают и богатые в огромных домах, и небогатые в маленьких квартирах. Для детей есть спортивные секции, рядом лес, Обь. Школы с математическим уклоном, много детских садов. Тишина и спокойствие.
— «Весенний». С продуктовыми магазинами проблем нет, почти все крупные ритейлеры в шаговой доступности. Проблем с транспортом нет, электричка пригородная всё решает, до метро
Поближе к морю
— Микрорайон ОбьГЭС лучший! Чистый воздух, Обское водохранилище рядом. Чемской бор, Академгородок рядом.
— Шлюз, Балтийская/Сиреневая. Лес, сосняк, тропинки в лесу, белки, птички, тишина.
Левый берег — тоже хорошо
— Кировский район,
— Затулинка очень даже неплоха. На Затулинке по инфраструктуре есть всё:
— ЖК «Золотая роща» (улица Пригородная, Кировский район). Тихое, красивое, озелененное место, рядом лес, река, пляж. Ощущение загородного жилмассива в городе. Рядом МЕГА, конный клуб, магазины, лыжная база. Транспорт в любой район, выезд на Бугринский мост, быстрый выезд на правый берег.
— А я похвалю свой Юго-Западный. У нас нет частного сектора, рядом бульвар Победы, где много зелени, фонтан, много места для прогулок, рядом школы и детсады с бассейном. Нет воткнутых высоток, дворы попросторнее, полрайона загорает на песчаном пляже. Много магазинов, есть поликлиника, кинотеатр в «Континенте».
— Самый офигенный район — Троллейка. Район из тех, как говорится, где всё «под попой». Представлены практически все сетевые магазины. Есть кафешки, пиццерия, аптеки и так далее. Любые виды транспорта: автобусы, трамваи, электрички. На трамвае
И все-таки Родники
— Родники! Тут как в другом городе! Вы знаете, даже люди как будто другие. Живем с мужем уже 7 лет на Родниках. Всё доступно, бассейны, садиков куча, школ, магазины все есть, кинотеатры.
— Отличный район. Школы новые, дворы широкие. Все магазины рядом. Кинотеатр свой. Дома красивые. Дворы большие. Советую всем наш район.
— Родники — одна из самых высоких точек города, с подветренной стороны — Заельцовский бор. Зимой приятно смотреть сверху, с чистых, продуваемых Родников на укрытый внизу смогом Новосибирск, из которого виднеются отдельные дома.
— Живу в Родниках с 2011 года. Есть всё, что необходимо, вся инфраструктура. Большущий и огроменный плюс в том, что застройщик сразу готовит всё под заселение, включая дорожки, мини-парки, много детских городков и достопримечательностей всяких. В общем, любимый район, который не поменяем ни на какой другой.
Что еще почитать про спальные районы Новосибирска?
Житель Плющихинского жилмассива Максим Ковалев написал колонку о том, чем опасна инфраструктура спальных районов. Мужчина считает, что даже при незначительном ЧП могут пострадать сотни людей.
Большой резонанс вызвала колонка еще одной жительницы Плющихи. Анастасия Миронова считает, что лучше жить в «дешевом гетто», чем в хрущевке у метро. И вот ее аргументы (колонку прочитали больше сотни тысяч человек!).
А госслужащий Дмитрий Овчинников рассказал, когда появится метро до Затулинки или Плющихи (и объяснил много интересного про новые станции, деньги, желания и суровую реальность).