Минтранс НСО прокомментировал грязь на тротуарах Станционной (четвертый мост ни при чём)

Четвертый мост в Новосибирске оказался не виноват в грязных тротуарах Станционной
В Минтрансе Новосибирской области заявили, что стройка четвертого моста не имеет отношения к появлению грязи около домов
— В рамках подготовки территории строительства мостового перехода концессионером производятся работы по переустройству инженерных коммуникаций на площади Энергетиков и улице Станционной. Работы по выносу ливневой канализации из зоны строительства должны быть завершены до конца мая 2021 года. Все работы выполняются в пределах стройплощадки, имеющей ограждение. Складирование грунта из траншеи внутри территории стройплощадки не причиняет ущерба жителям близлежащих домов, не препятствует их передвижению, — рассказали корреспонденту НГС в Министерстве транспорта Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что тротуар находится на расстоянии 15 метров от стройплощадки.
— Его содержание находится в компетенциях мэрии Новосибирска. Для удобства жителей концессионер по своей инициативе выполнил переустройство деревянных временных подходов. Следует отметить, что по окончании переустройства ливневой канализации в этом месте будет расположен временный проезд автотранспорта, позволяющий начать работы по строительству опор эстакады на площади Энергетиков, — объяснили в Минтрансе.
В субботу корреспондент НГС направил запрос в мэрию города с просьбой уточнить, когда будет убрана территория и будет ли после проведения работ восстановлен асфальт на тротуаре.
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