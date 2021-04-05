Минтранс НСО прокомментировал грязь на тротуарах Станционной (четвертый мост ни при чём)

В Минтрансе Новосибирской области заявили, что стройка четвертого моста не имеет отношения к появлению грязи около домов № 8 и 10 на улице Станционной. На невозможность пройти по тротуару жалуются местные жители. В ведомстве уверяют, что она не со стройки четвертого моста.

— В рамках подготовки территории строительства мостового перехода концессионером производятся работы по переустройству инженерных коммуникаций на площади Энергетиков и улице Станционной. Работы по выносу ливневой канализации из зоны строительства должны быть завершены до конца мая 2021 года. Все работы выполняются в пределах стройплощадки, имеющей ограждение. Складирование грунта из траншеи внутри территории стройплощадки не причиняет ущерба жителям близлежащих домов, не препятствует их передвижению, — рассказали корреспонденту НГС в Министерстве транспорта Новосибирской области.