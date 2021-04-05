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Минтранс НСО прокомментировал грязь на тротуарах Станционной (четвертый мост ни при чём)

В ведомстве уверяют, что тротуар находится слишком далеко от места проведения работ

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На невозможность пройти по тротуару жалуются местные жители — дорога превратилась в месиво грязи

На невозможность пройти по тротуару жалуются местные жители — дорога превратилась в месиво грязи

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Четвертый мост в Новосибирске оказался не виноват в грязных тротуарах Станционной

В Минтрансе Новосибирской области заявили, что стройка четвертого моста не имеет отношения к появлению грязи около домов № 8 и 10 на улице Станционной. На невозможность пройти по тротуару жалуются местные жители. В ведомстве уверяют, что она не со стройки четвертого моста.

— В рамках подготовки территории строительства мостового перехода концессионером производятся работы по переустройству инженерных коммуникаций на площади Энергетиков и улице Станционной. Работы по выносу ливневой канализации из зоны строительства должны быть завершены до конца мая 2021 года. Все работы выполняются в пределах стройплощадки, имеющей ограждение. Складирование грунта из траншеи внутри территории стройплощадки не причиняет ущерба жителям близлежащих домов, не препятствует их передвижению, — рассказали корреспонденту НГС в Министерстве транспорта Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что тротуар находится на расстоянии 15 метров от стройплощадки.

— Его содержание находится в компетенциях мэрии Новосибирска. Для удобства жителей концессионер по своей инициативе выполнил переустройство деревянных временных подходов. Следует отметить, что по окончании переустройства ливневой канализации в этом месте будет расположен временный проезд автотранспорта, позволяющий начать работы по строительству опор эстакады на площади Энергетиков, — объяснили в Минтрансе.

В субботу корреспондент НГС направил запрос в мэрию города с просьбой уточнить, когда будет убрана территория и будет ли после проведения работ восстановлен асфальт на тротуаре.

Ранее НГС рассказывал, что новосибирский дизайнер создала верхнюю одежду, вдохновившись видами грязных сугробов.

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грязьчетвертый мост
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