«Ни себе ни людям»: новосибирцы пожаловались на грязь возле жилых домов из-за стройки четвертого моста

В Новосибирске люди пожаловались на грязь из-за стройки четвертого моста
Житель Новосибирска пожаловался на грязь около домов
— Грязь начали разводить, как только они перекинулись на строительство с этой стороны, где жилые дома. Это было по зиме, но тогда грязи не было. А весна нам показала. Вдоль дороги была асфальтовая дорожка. По ней народ ходил, ее более-менее чистили. А сейчас часть асфальтированной дороги перекопана. Там было что-то типа парковой зоны раньше, там и детская площадка есть. А сейчас ни детской площадки толком нет. Все это в воде, подо льдом. Единственный вариант пройти утром — когда все замерзшее, — рассказал НГС Ярослав Крицов.
Мужчина отправил обращение на портал «Мой Новосибирск», где ему оперативно ответили, что срок устранения — до 19 апреля.
— Вся суть обращения: давайте, коль вы строите, сделайте, чтобы люди могли пройти хоть как-то. А то люди с детьми идут, на работу, с работы… А в итоге получается, что ни себе ни людям, — добавил Ярослав.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию города с просьбой уточнить, когда будет убрана территория и будет ли после проведения работ восстановлен асфальт на тротуаре.
Ранее новосибирский дизайнер создала верхнюю одежду, вдохновившись грязными сугробами.