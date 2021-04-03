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«Ни себе ни людям»: новосибирцы пожаловались на грязь возле жилых домов из-за стройки четвертого моста

Часть асфальтированного тротуара перекопали

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Снег тает, людям пройти очень сложно

Снег тает, людям пройти очень сложно

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В Новосибирске люди пожаловались на грязь из-за стройки четвертого моста

Житель Новосибирска пожаловался на грязь около домов № 8 и 10 на улице Станционной, которая появилась из-за стройки четвертого моста. Из-за этого люди не могут пройти до надземного пешеходного перехода.

— Грязь начали разводить, как только они перекинулись на строительство с этой стороны, где жилые дома. Это было по зиме, но тогда грязи не было. А весна нам показала. Вдоль дороги была асфальтовая дорожка. По ней народ ходил, ее более-менее чистили. А сейчас часть асфальтированной дороги перекопана. Там было что-то типа парковой зоны раньше, там и детская площадка есть. А сейчас ни детской площадки толком нет. Все это в воде, подо льдом. Единственный вариант пройти утром — когда все замерзшее, — рассказал НГС Ярослав Крицов.

Мужчина отправил обращение на портал «Мой Новосибирск», где ему оперативно ответили, что срок устранения — до 19 апреля.

— Вся суть обращения: давайте, коль вы строите, сделайте, чтобы люди могли пройти хоть как-то. А то люди с детьми идут, на работу, с работы… А в итоге получается, что ни себе ни людям, — добавил Ярослав.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию города с просьбой уточнить, когда будет убрана территория и будет ли после проведения работ восстановлен асфальт на тротуаре.

Ранее новосибирский дизайнер создала верхнюю одежду, вдохновившись грязными сугробами.

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грязьстройкачетвертый мост
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