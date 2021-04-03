«Ни себе ни людям»: новосибирцы пожаловались на грязь возле жилых домов из-за стройки четвертого моста

Житель Новосибирска пожаловался на грязь около домов № 8 и 10 на улице Станционной, которая появилась из-за стройки четвертого моста. Из-за этого люди не могут пройти до надземного пешеходного перехода.

— Грязь начали разводить, как только они перекинулись на строительство с этой стороны, где жилые дома. Это было по зиме, но тогда грязи не было. А весна нам показала. Вдоль дороги была асфальтовая дорожка. По ней народ ходил, ее более-менее чистили. А сейчас часть асфальтированной дороги перекопана. Там было что-то типа парковой зоны раньше, там и детская площадка есть. А сейчас ни детской площадки толком нет. Все это в воде, подо льдом. Единственный вариант пройти утром — когда все замерзшее, — рассказал НГС Ярослав Крицов.