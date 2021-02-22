Десятки домов остались без тепла на улице Бурденко в Новосибирске — объясняем, что происходит

В Новосибирске на время ремонта теплотрассы отключили теплоснабжение
Сегодня, 22 февраля, 13 многоквартирных жилых домов, 25 частных домов и один детский сад оказались в зоне отключения теплоснабжения из-за ремонта теплотрассы по улице Бурденко в Кировском районе Новосибирска.
— Бригада устраняет дефект на внутриквартальной теплотрассе, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК. — К сожалению, перенести ремонт на более поздний период нет технической возможности.
На объекте работают 5 человек, задействовали 3 единицы техники. В СГК обещают завершить ремонт сегодня вечером.
Информацию о ходе проведения работ можно уточнить у диспетчера теплосетевого подразделения СГК по телефону
В начале февраля из-за аварии на электросетях 17 домов в микрорайоне Чистая слобода остались без электричества. Журналисты НГС побывали на месте ремонтных работ и узнали, как 2,5 тысячи людей выживают без электричества.