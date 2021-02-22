22 февраля понедельник
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 4/10
usd 73.98
eur 89.66
Тема дняДо главного автовокзала перестал ходить автобус

Все новости

Все новости

Десятки домов остались без тепла на улице Бурденко в Новосибирске — объясняем, что происходит

В СГК обещают сделать ремонт до вечера

922
10Обсудить

Поделиться

На объекте сейчас работают 5 человек

На объекте сейчас работают 5 человек

Поделиться

В Новосибирске на время ремонта теплотрассы отключили теплоснабжение

Сегодня, 22 февраля, 13 многоквартирных жилых домов, 25 частных домов и один детский сад оказались в зоне отключения теплоснабжения из-за ремонта теплотрассы по улице Бурденко в Кировском районе Новосибирска.

— Бригада устраняет дефект на внутриквартальной теплотрассе, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК. — К сожалению, перенести ремонт на более поздний период нет технической возможности.

На объекте работают 5 человек, задействовали 3 единицы техники. В СГК обещают завершить ремонт сегодня вечером.

Информацию о ходе проведения работ можно уточнить у диспетчера теплосетевого подразделения СГК по телефону 8 (383) 289-01-45 или по телефону единой диспетчерской службы мэрии города — 051.

В начале февраля из-за аварии на электросетях 17 домов в микрорайоне Чистая слобода остались без электричества. Журналисты НГС побывали на месте ремонтных работ и узнали, как 2,5 тысячи людей выживают без электричества.

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

СГКтепло
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...