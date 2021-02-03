«Пока это выглядит как приключение»: репортаж из Чистой слободы, где жители остались без света, телефонов и банкоматов

2,5 тысячи человек остались без электричества в Новосибирске
Вечером 2 февраля из-за аварии на электросетях 17 домов в микрорайоне Чистая слобода остались без электричества. Журналисты НГС побывали на месте ремонтных работ и узнали, как 2,5 тысячи людей выживают без электричества.
В послеобеденное время в 17 домах микрорайона не было электричества с семи часов вечера вчерашнего дня. Крупные магазины закрыты, небольшие киоски принимают только наличку.
— Срочно нужна вода, но у меня только карта с собой, банкоматы тоже не работают, — умоляюще заглядывает в глаза продавщице девушка в наспех накинутом пуховике.
— Может, у вас получится по телефону перевести? — вздыхает женщина за прилавком.
— Так телефон тоже разряжен, — чуть не плачет жительница микрорайона.
Ангелина с мужем и двухлетней дочкой живут на улице Спортивной. Сейчас Ангелина греет воду на газовой плитке, для соседей. На этаже у всех маленькие дети, без кипятка — никак.
— Мы плитку купили в июле прошлого года, — рассказывает Ангелина. — Тогда в доме первый раз свет отключили, нам пришлось к родителям уехать. Решили, что не вариант каждый раз так делать. А в этот раз деды ковидом болеют, нам некуда идти.
После летнего инцидента свет в доме отключали еще три раза, минимум на сутки.
Муж Ангелины работает удаленно. Ну и тут семья выкрутилась — интернет раздают через телефон, телефон заряжают от ноутбука, а его, в свою очередь, заряжают от аккумулятора машины.
— Мы, молодые родители, должны приспосабливаться к любой ситуации, — улыбается Ангелина. — Еда на балконе, сейчас муж еще свечки раздобудет, мы за вчерашний день всё сожгли.
— Нам повезло, у нас вот ребенок сейчас у бабушки, — рассказывает житель Чистой слободы Никита. — Самим готовить, конечно, в таких условиях никак. Доставку еды заказывали. Еще повезло, что повербанк был полностью заряжен, вот телефоны от него заряжаем, пока хватает. Вчера вечером мы просто спать пошли, вот и решили все проблемы. Обещают свет сегодня уже дать, но посмотрим.
Управляющая компания «КПД-Газстрой эксплуатация» объявила о выдаче горячего питания с 12:00 до 13:00 на улице
— Тут человек на 600–700 порций, — замечает мужчина в военной форме.
— Нам сказали, что в 12 часов будет полевая кухня, я тут час с грудным ребенком стою, — растерянно рассказала девушка с большой коляской.
Полевую кухню развернули на втором этаже здания, в помещении управляющей компании. Молодая мама растерянно смотрела то на свою коляску, то на лестницу, пока к ней не подошла девочка, по виду школьница, и не предложила помощь. Она сказала, что нальет кипятка в банку и донесет до ее квартиры. Девушка поблагодарила спасительницу и покатила коляску в сторону дома.
— А у нас еще воду отключили, — недовольно бурчит пенсионерка в очереди.
— Да ничего подобного, — грубо прерывает ее соседка. — Только света не было. Хотя это, может, только у нас так. Из холодильника всю еду на балкон вывезли, а так было бы лето — и что делать?
— Пока это всё выглядит как приключение, — рассуждает женщина с небольшим термосом. — Если не учитывать тех, у кого есть больные родители или маленькие дети. Хотя у нас дома соседи делятся кипятком. Те, у кого есть горелки.
— Я на сутках на работе была, прочитала в чате сообщения, что пенсионерам кипяточек выдают, и пришла, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница. Брат ушел на работу на сутки, естественно, голодный. Я возьму горяченькое и унесу.
Рабочие до сих пор восстанавливают линию. Мужчины-строители грузно вздыхают и говорят, что работы еще очень много — минимум часов пять-шесть.
— Кабель прорвали, сейчас вот восстанавливаем, — рассказал корреспонденту НГС один из строителей. — В час ночи нашу бригаду вызвали, всю ночь проработали, утром поменялись. Работы еще много. Может, к позднему вечеру только закончим. Но трудно прогнозы какие-то делать.
«Региональные электрические сети» заявили, что кабель повредил «Спецпромстрой», который выполнял работы по заказу застройщика. Энергетики утверждают, что прокол грунта был с ними не согласован. Подрядчик же настаивает, что разрешение на работу было.
— Произошло повреждение трех кабельных линий 10 кВ. В итоге было выявлено дополнительное повреждение еще одной линии, таким образом, повреждены все питающие линии — и основные, и резервные. Определен виновник повреждения — работы по проколу грунта выполнялись силами подрядной организации «Спецпромстрой», которая, по имеющейся у АО «РЭС» информации, является подрядчиком застройщика микрорайона. В отношении подрядной организации оформлен соответствующий протокол о повреждении объекта электрических сетей, в котором зафиксирован факт повреждения, — сообщили в пресс-службе РЭС.
В ГК «КПД-Газстрой» подтвердили, что подрядчик работал по их заказу.
— Подрядная организация выполняла работы по строительству наружных сетей в соответствии с проектной документацией. К устранению аварийной ситуации были своевременно привлечены все профильные службы. Аварийная ситуация оперативно устраняется и не отразится на сроках ввода домов в новом кластере микрорайона. Большая часть работ на объектах — монтажных, отделочных — продолжается в штатном режиме и осуществляется в соответствии с графиком, — объяснили в компании.
Часть домов уже подключена к резервному питанию. Но местные жители рассказывают, что микрорайон сейчас, вечером, стоит в темноте — есть вероятность, что свет дадут только завтра.
В ликвидации последствий аварии РЭС задействовало 8 бригад, 19 человек и 15 единиц техники. Прокуратура также начала проверку из-за аварийного отключения электричества.