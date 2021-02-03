«Пока это выглядит как приключение»: репортаж из Чистой слободы, где жители остались без света, телефонов и банкоматов

Ангелина с мужем и двухлетней дочкой живут на улице Спортивной. Сейчас Ангелина греет воду на газовой плитке, для соседей. На этаже у всех маленькие дети, без кипятка — никак.



— Мы плитку купили в июле прошлого года, — рассказывает Ангелина. — Тогда в доме первый раз свет отключили, нам пришлось к родителям уехать. Решили, что не вариант каждый раз так делать. А в этот раз деды ковидом болеют, нам некуда идти.

После летнего инцидента свет в доме отключали еще три раза, минимум на сутки.