Названа компания, которая повредила электросети в Чистой слободе — света в некоторых домах нет почти сутки

В Новосибирске «Региональные электрические сети» назвали компанию, которая устроила аварию во время работ в микрорайоне Чистая слобода. Кабели, по их данным, повредил «Спецпромстрой», который выполнял работы по заказу застройщика. Отключение электроэнергии произошло вчера около 19:00 — рабочие восстанавливают линию сегодня весь день.

Энергетики утверждают, что прокол грунта был с ними не согласован.

— Произошло повреждение трех кабельных линий 10 кВ. В итоге было выявлено дополнительное повреждение еще одной линии, таким образом, повреждены все питающие линии — и основные, и резервные. Определен виновник повреждения — работы по проколу грунта выполнялись силами подрядной организации «Спецпромстрой», которая, по имеющейся у АО «РЭС» информации, является подрядчиком застройщика микрорайона. В отношении подрядной организации оформлен соответствующий протокол о повреждении объекта электрических сетей, в котором зафиксирован факт повреждения, — сообщили в пресс-службе РЭС.