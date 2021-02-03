Названа компания, которая повредила электросети в Чистой слободе — света в некоторых домах нет почти сутки

Энергетики назвали виновника аварии в Чистой слободе
В Новосибирске «Региональные электрические сети» назвали компанию, которая устроила аварию во время работ в микрорайоне Чистая слобода. Кабели, по их данным, повредил «Спецпромстрой», который выполнял работы по заказу застройщика. Отключение электроэнергии произошло вчера около 19:00 — рабочие восстанавливают линию сегодня весь день.
Энергетики утверждают, что прокол грунта был с ними не согласован.
— Произошло повреждение трех кабельных линий 10 кВ. В итоге было выявлено дополнительное повреждение еще одной линии, таким образом, повреждены все питающие линии — и основные, и резервные. Определен виновник повреждения — работы по проколу грунта выполнялись силами подрядной организации «Спецпромстрой», которая, по имеющейся у АО «РЭС» информации, является подрядчиком застройщика микрорайона. В отношении подрядной организации оформлен соответствующий протокол о повреждении объекта электрических сетей, в котором зафиксирован факт повреждения, — сообщили в пресс-службе РЭС.
В «Спецпромстрой» корреспонденту НГС ответили, что сейчас не готовы прокомментировать причины аварии, но отмечают, что все работы были согласованы.
— 2 февраля в микрорайоне Чистая слобода велись работы по строительству наружных сетей коммуникаций для новой очереди застройки. Все мероприятия выполнялись согласно проектной документации. Работа согласована со всеми профильными контролирующими органами, — ответили в компании.
В ГК «КПД-Газстрой» подтвердили, что подрядчик работал по их заказу.
— Подрядная организация выполняла работы по строительству наружных сетей в соответствии с проектной документацией. К устранению аварийной ситуации были своевременно привлечены все профильные службы. Аварийная ситуация оперативно устраняется и не отразится на сроках ввода домов в новом кластере микрорайона. Большая часть работ на объектах — монтажных, отделочных — продолжается в штатном режиме и осуществляется в соответствии с графиком, — объяснили в компании.
Сейчас к резервному питанию подключены 13 из 17 домов — в них восстановлено электроснабжение и теплоснабжение.
— Параметры отопления были снижены из-за отсутствия электроэнергии. Так как в домах работают смесительные насосные установки на отоплении и повысительные насосы на холодной и горячей воде. Электроэнергии не было, поэтому ИТП домов работали непосредственно от наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения, — рассказали в мэрии Новосибирска.
В ликвидации последствий аварии РЭС задействовало 8 бригад, 19 человек и 15 единиц техники. Прокуратура также начала проверку из-за аварийного отключения электричества.
В конце января жители микрорайона Весенний в Первомайском районе Новосибирска остались без электричества. Авария затронула минимум половину домов в микрорайоне.