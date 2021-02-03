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Тема дняАвария на Чистой слободе

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Прокуратура проверит отключение электричества на Чистой слободе — 10 фото с места крупной аварии

Повреждены три кабеля, свет сейчас обещают вернуть к 17 часам

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Ранее РЭС сообщала, что линию должны восстановить к 12:00. Сейчас срок продлен до 17:00

Ранее РЭС сообщала, что линию должны восстановить к 12:00. Сейчас срок продлен до 17:00

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Прокуратура проверит отключение электричества на Чистой слободе

В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за аварийного отключения электричества на Чистой слободе. Авария на линии произошла вчера около 19:00. Жители до сих пор сидят без света.

— Прокуратура Ленинского района Новосибирска в связи с отключением жителей многоквартирных домов от электричества организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ и об электроэнергетике, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее РЭС сообщала, что линию должны восстановить к 12:00. Сейчас срок продлен до 17:00.

Застройщик микрорайона ГК КПД-Газстрой организовал горячее питание для жителей на ул. Титова, 264 и ул. Спортивной, 23.

— Ситуация сложная. Причина аварии выясняется, — рассказали корреспонденту НГС в ГК КПД-Газстрой. — Температура в домах на уровне 22 градусов. Ночью были запущены резервные генераторы.

Отключение электроэнергии произошло <nobr class="_">2 февраля</nobr> около 19:00

Отключение электроэнергии произошло 2 февраля около 19:00

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Без света остались <nobr class="_">16 домов</nobr>

Без света остались 16 домов

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Общая численность населения, попавшего под отключение, — более <nobr class="_">2,5 тысячи</nobr> человек

Общая численность населения, попавшего под отключение, — более 2,5 тысячи человек

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Авария случилась из-за несанкционированных работ по проколу грунта. Виновника устанавливают

Авария случилась из-за несанкционированных работ по проколу грунта. Виновника устанавливают

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Произошло повреждение трех кабельных линий <nobr class="_">10 кВ</nobr>

Произошло повреждение трех кабельных линий 10 кВ

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Прокуратура проверит аварийное отключение

Прокуратура проверит аварийное отключение

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На месте сейчас ведутся активные работы

На месте сейчас ведутся активные работы

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Представители застройщика также находятся на месте аварии

Представители застройщика также находятся на месте аварии

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Сотрудники МЧС также контролируют ситуацию

Сотрудники МЧС также контролируют ситуацию

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В конце января жители микрорайона Весенний в Первомайском районе Новосибирска остались без электричества. Авария затронула минимум половину домов в микрорайоне.

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аварияотключение электроэнергии
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