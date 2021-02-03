Прокуратура проверит отключение электричества на Чистой слободе — 10 фото с места крупной аварии

В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за аварийного отключения электричества на Чистой слободе. Авария на линии произошла вчера около 19:00. Жители до сих пор сидят без света.

— Прокуратура Ленинского района Новосибирска в связи с отключением жителей многоквартирных домов от электричества организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ и об электроэнергетике, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее РЭС сообщала, что линию должны восстановить к 12:00. Сейчас срок продлен до 17:00.