«Люди бросают трубку»: всех бесят роботы, которые отвечают по телефону, но на них тратят миллионы

Я обычный потребитель услуг МФЦ, банков и других точек массового обслуживания, где появились голосовые роботы. Теперь, чтобы дозвониться до МФЦ, мне предстоит разговор с роботом Николаем.



Не думаю, что подобная перспектива кого-то шокирует или приведет в восторг, ведь большинство из нас уже имеют опыт общения с голосовыми помощниками и роботизированными кол-центрами. В этом давно уже нет никакого технологического новаторства или прорыва.



Самые продвинутые даже выработали свои лайфхаки — как быстро поставить в тупик голосового робота и сделать так, чтоб он переключил звонок на живого оператора.

