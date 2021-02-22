«Люди бросают трубку»: всех бесят роботы, которые отвечают по телефону, но на них тратят миллионы

В 2019 году власти заявили, что потратят больше 20 миллионов на робота Николая, чтобы облегчить работу операторов единой регистратуры. А недавно стало известно, что интеллектуальный диалоговый робот Николай вошел в шорт-лист лучших международных разработок — стал финалистом конкурса «Хрустальная гарнитура» в номинации «Самая эффективная программа улучшений, изменений». С ноября прошлого года робот с именем принимает входящие звонки по
Я обычный потребитель услуг МФЦ, банков и других точек массового обслуживания, где появились голосовые роботы. Теперь, чтобы дозвониться до МФЦ, мне предстоит разговор с роботом Николаем.
Не думаю, что подобная перспектива кого-то шокирует или приведет в восторг, ведь большинство из нас уже имеют опыт общения с голосовыми помощниками и роботизированными кол-центрами. В этом давно уже нет никакого технологического новаторства или прорыва.
Самые продвинутые даже выработали свои лайфхаки — как быстро поставить в тупик голосового робота и сделать так, чтоб он переключил звонок на живого оператора.
Сегодня дозвониться куда-то, чтобы получить квалифицированную консультацию, все сложнее и сложнее. Есть результаты исследований, в которых говорится о том, что наши сограждане в принципе не готовы общаться с роботами. В зависимости от региона России доля граждан, бросающих трубку, если понимают, что на другом конце робот, составляет от 50 до
Первое, что приходит в голову, — это дешевле, чем живой оператор кол-центра. Но это, к сожалению, далеко не так. Наверное, дешевле, если робот сам обзванивает клиентов для каких-то специфических задач коммерческих организаций. Например, для получения обратной связи от потребителей или для сбора простых, но массовых данных о качестве оказанных услуг. Тут главное — не перегнуть со спамом.
Согласен, что часто голосовой робот нужен — удобно поздним вечером или ночью позвонить на короткий номер и записаться на прием к врачу. Так услуга будет доступна даже тогда, когда все поликлиники уже закрыты. И это уже есть и работает, например, в Республике Алтай.
Но зачем окружать электронными «болванчиками» номера, звонки на которые подчас требуют оперативной реакции — например, короткий
Вообще, складывается ощущение, что у простого жителя Новосибирской области скоро не останется возможности получить компетентную консультацию по телефону без предварительных и бессмысленных препирательств с голосовыми роботами.
Может, это действительно дешевле и мы терпим не зря? Думаю, что для госучреждений понятие «дешевле» здесь неуместно. Внедрение уже упомянутого Николая — очень затратная штука. К тому же его нужно постоянно модернизировать, платить за поддержку программного обеспечения, оборудования.
Кстати, откройте госзакупки, и вы увидите, что на содержание Николая уходят миллионы рублей. И все это за счет бюджета Новосибирской области. То есть фактически мы с вами платим за то, чтобы услышать в телефоне заветное: «Не совсем понял ваш вопрос — попробуйте перефразировать».
Тогда зачем же все-таки МФЦ и Минцифра НСО так настойчиво пытаются «причинить добро». Все просто и банально. Государственный запрос на положительные новости. А использование избитого термина «искусственный интеллект» девальвирует саму технологию, которая совершенно для другого. Это и не к месту, и дорого, и зачем? Выражение «робот Николай» и слово «интеллект» даже как-то не вяжутся в одном предложении.
Так что сейчас нам остается только мечтать о своем карманном голосовом роботе, который вместо нас будет договариваться со всякими Николаями и отвечать на спам-звонки других роботов-звонилок. Ну или будем оттачивать свое кунг-фу «как за одну фразу переключиться на живого оператора».
Недавно автор НГС попробовала получить услуги в электронном виде — о том, получилось или нет, можно прочитать в ее колонке.
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