На площади Ленина заметили десятки машин ДПС — в полиции рассказали, что происходит

В Новосибирске заметили скопление автомобилей ДПС на площади Ленина
Сегодня, 13 февраля, около 7:30 на парковке рядом со входом в метро «Площадь Ленина» заметили десятки автомобилей ДПС. Об этом сообщил читатель НГС.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, зачем выставили машины:
— Проходит внутреннее торжественное мероприятие, построение, все в служебном порядке.
В ведомстве уточнили, что более подробная информация о мероприятии появится позже.
В прошлую субботу, 6 февраля, в центре Новосибирска заметили ограждения и не менее трех автозаков. Это повторилось и на следующий день, тогда на площади также Ленина дежурили сотрудники полиции. Кроме этого, у оперного театра задержали шестерых человек.