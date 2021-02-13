На площади Ленина заметили десятки машин ДПС — в полиции рассказали, что происходит

Сегодня, 13 февраля, около 7:30 на парковке рядом со входом в метро «Площадь Ленина» заметили десятки автомобилей ДПС. Об этом сообщил читатель НГС.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, зачем выставили машины:

— Проходит внутреннее торжественное мероприятие, построение, все в служебном порядке.