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На площади Ленина заметили десятки машин ДПС — в полиции рассказали, что происходит

В городе пройдет плановое мероприятие

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Машины заметили ранним утром

Машины заметили ранним утром

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В Новосибирске заметили скопление автомобилей ДПС на площади Ленина

Сегодня, 13 февраля, около 7:30 на парковке рядом со входом в метро «Площадь Ленина» заметили десятки автомобилей ДПС. Об этом сообщил читатель НГС.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, зачем выставили машины:

— Проходит внутреннее торжественное мероприятие, построение, все в служебном порядке.

Подробности о мероприятии пока не сообщили

Подробности о мероприятии пока не сообщили

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В ведомстве уточнили, что более подробная информация о мероприятии появится позже.

В прошлую субботу, 6 февраля, в центре Новосибирска заметили ограждения и не менее трех автозаков. Это повторилось и на следующий день, тогда на площади также Ленина дежурили сотрудники полиции. Кроме этого, у оперного театра задержали шестерых человек.

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