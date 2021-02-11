Замерзающий Новосибирск: атмосферные фото города, затянутого туманом

В Новосибирске сегодня морозное утро серьезно ухудшило видимость на дорогах. Температура опустилась почти до —30 градусов , а сейчас термометр показывает около —28 градусов .

Синоптики предупредили, что в ближайшие три дня среднесуточная температура опустится ниже климатической нормы на 2–4 градуса. Показываем, что сейчас происходит в городе.