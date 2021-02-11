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Замерзающий Новосибирск: атмосферные фото города, затянутого туманом

Холода продержатся в городе еще несколько дней

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В пригороде ночью температура опустилась ниже <nobr class="_">—30 градусов</nobr>

В пригороде ночью температура опустилась ниже —30 градусов

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Новосибирск накрыл туман из-за 30-градусных морозов

В Новосибирске сегодня морозное утро серьезно ухудшило видимость на дорогах. Температура опустилась почти до —30 градусов, а сейчас термометр показывает около —28 градусов.

Синоптики предупредили, что в ближайшие три дня среднесуточная температура опустится ниже климатической нормы на 2–4 градуса. Показываем, что сейчас происходит в городе.

Рано утром здания было почти не видно

Рано утром здания было почти не видно

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Около 09:00 в Новосибирске было <nobr class="_">—29 градусов</nobr>

Около 09:00 в Новосибирске было —29 градусов

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Ситуация на дорогах сейчас непростая

Ситуация на дорогах сейчас непростая

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Видимость снижена

Видимость снижена

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Водителям нужно быть аккуратнее

Водителям нужно быть аккуратнее

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Накануне синоптики рассказывали, что в городе потеплеет на выходных.

— В течение 13 февраля ожидается снова повышение температур, с запада к нам начнет смещаться тепло, холодный воздух начнет прогреваться, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Днем 9 февраля в Новосибирск вернулись морозы, и снег, который растаял за выходные или выпал в понедельник, стал настоящей угрозой для пешеходов. Посмотрите, какие препятствия им приходится преодолевать в центре города.

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морозытуман
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