Замерзающий Новосибирск: атмосферные фото города, затянутого туманом

Новосибирск накрыл туман из-за 30-градусных морозов
В Новосибирске сегодня морозное утро серьезно ухудшило видимость на дорогах. Температура опустилась почти до
Синоптики предупредили, что в ближайшие три дня среднесуточная температура опустится ниже климатической нормы на
Накануне синоптики рассказывали, что в городе потеплеет на выходных.
— В течение 13 февраля ожидается снова повышение температур, с запада к нам начнет смещаться тепло, холодный воздух начнет прогреваться, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Днем 9 февраля в Новосибирск вернулись морозы, и снег, который растаял за выходные или выпал в понедельник, стал настоящей угрозой для пешеходов. Посмотрите, какие препятствия им приходится преодолевать в центре города.