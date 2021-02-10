В Новосибирск идет резкое похолодание. Термометры будут показывать ниже 30 градусов мороза

После периода аномальной оттепели в Новосибирскую область придет значительное похолодание. Об этом предупреждает Западно-Сибирское УГМС.



Ночью в среду, 10 февраля, будет —20... -22 градуса, местами до -25. В светлое время суток —19... -21 градус, к вечеру еще немного похолодает. Ветер 4–9 м/с , ночью порывы будут достигать 14 м/с , местами поземка. Также синоптики обещают небольшой снег.