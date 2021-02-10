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В Новосибирск идет резкое похолодание. Термометры будут показывать ниже 30 градусов мороза

Период оттепели был недолгим

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В Новосибирск снова вернулись морозы

В Новосибирск снова вернулись морозы

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После периода аномальной оттепели в Новосибирскую область придет значительное похолодание. Об этом предупреждает Западно-Сибирское УГМС.

Ночью в среду, 10 февраля, будет —20... -22 градуса, местами до -25. В светлое время суток —19... -21 градус, к вечеру еще немного похолодает. Ветер 4–9 м/с, ночью порывы будут достигать 14 м/с, местами поземка. Также синоптики обещают небольшой снег.

В четверг, 11 февраля, ночью —28... -30, местами выше, небольшой снег. Днем —23... -25 градусов, осадки утихнут, гололедица.

В пятницу, 12 февраля, ночью —31... -33, днем —21... -23 градуса, ветер 3–8 м/с. Преимущественно без осадков, гололедица.

О том, каким будет этот февраль и каких погодных сюрпризов ждать в ближайшее время, мы писали ранее.

Минувшие выходные стали аномально теплыми для Новосибирска. В городе с крыш сходил снег, падая как на людей, так и на машины. А сейчас жители страдают от гололеда. Посмотрите, как 9 февраля люди падали у метро.

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похолоданиепрогноз погоды
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