В Новосибирск идет резкое похолодание. Термометры будут показывать ниже 30 градусов мороза

После периода аномальной оттепели в Новосибирскую область придет значительное похолодание. Об этом предупреждает Западно-Сибирское УГМС.
Ночью в среду, 10 февраля, будет
В четверг, 11 февраля, ночью
В пятницу, 12 февраля, ночью
О том, каким будет этот февраль и каких погодных сюрпризов ждать в ближайшее время, мы писали ранее.
Минувшие выходные стали аномально теплыми для Новосибирска. В городе с крыш сходил снег, падая как на людей, так и на машины. А сейчас жители страдают от гололеда. Посмотрите, как 9 февраля люди падали у метро.