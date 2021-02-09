Жительница Новосибирска вышла из подъезда и получила сотрясение — на нее упал снег

Жительница Ленинского района Новосибирска пострадала, когда вышла из подъезда, — с крыши на нее упал снег. Инцидент произошел по адресу улица Филатова, 2 в прошлую субботу, 6 февраля .

— Я вышла из подъезда. Думаю, отойду чуть-чуть подальше, чтобы меня дверью не пришибло. Тем более часто соседи ее резко открывают. Отошла. Пока в телефон залезла, снег на затылок и на шею упал, — рассказала корреспонденту НГС пострадавшая Мария. — Соседка вышла, она меня до квартиры довела, так как я на первом этаже живу. И сразу скорую вызвали. Скорая минут через 10 приехала, потому что всё равно не знали, какие последствия после этого. Сразу увезли в больницу. И муж звонит, когда мы только от дома отъехали. Говорит: «Тут уже всё начальство приехало, крышу начали сразу чистить».