Жительница Новосибирска вышла из подъезда и получила сотрясение — на нее упал снег

Снег с крыши упал на жительницу Новосибирска около подъезда
Жительница Ленинского района Новосибирска пострадала, когда вышла из подъезда, — с крыши на нее упал снег. Инцидент произошел по адресу улица
— Я вышла из подъезда. Думаю, отойду чуть-чуть подальше, чтобы меня дверью не пришибло. Тем более часто соседи ее резко открывают. Отошла. Пока в телефон залезла, снег на затылок и на шею упал, — рассказала корреспонденту НГС пострадавшая Мария. — Соседка вышла, она меня до квартиры довела, так как я на первом этаже живу. И сразу скорую вызвали. Скорая минут через 10 приехала, потому что всё равно не знали, какие последствия после этого. Сразу увезли в больницу. И муж звонит, когда мы только от дома отъехали. Говорит: «Тут уже всё начальство приехало, крышу начали сразу чистить».
Сибирячке диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб шейных позвонков. После этого с матерью пострадавшей связались представители управляющей компании.
— У меня мама — главная по дому. Ей сразу начальство начало звонить и говорить: «Что у вас случилось? Мы извиняемся». Начали говорить, что всё лечение оплатят и, если нужно, возместят моральный ущерб. Сегодня сказали, что приедут, чтобы обсудить сумму компенсации, какую вы хотите. В итоге они позвонили и сказали, что могут выплатить какую-то незначительную сумму, а так — скиньте нам чеки. Сказали, что будут выплачивать только по чекам и по тому, что нам выписали врачи. Мы с мужем сразу съездили, купили воротник и лекарство. Скинули им чеки, они отвечают: «Ну мы, может быть, завтра [денег] скинем. Мы тут совещаемся еще насчет выплаты вам», — добавила девушка.
Она также рассказала, что через несколько дней заметила осложнения — начало падать зрение. Также Мария сообщила, что написала заявление в полицию.
— 6 февраля из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним была доставлена гражданка с травмой головы. Сегодня она написала заявление в Ленинский отдел полиции по факту получения травмы. И в данное время участковым уполномоченным полиции проводится проверка по данному факту, — подтвердили
Журналист НГС направила запрос в ЗАО «Управляющая компания "СПАС-Дом"» с просьбой уточнить, своевременно ли чистился снег с крыши, а также планируется ли возместить пострадавшей затраты на лечение и компенсацию морального вреда.
На прошлой неделе снег упал на два легковых автомобиля, припаркованных возле кафе в Заельцовском районе.