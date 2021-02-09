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Жительница Новосибирска вышла из подъезда и получила сотрясение — на нее упал снег

Сейчас она проходит лечение

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Девушка стояла около подъезда, когда на нее упал снег с крыши

Девушка стояла около подъезда, когда на нее упал снег с крыши

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Снег с крыши упал на жительницу Новосибирска около подъезда

Жительница Ленинского района Новосибирска пострадала, когда вышла из подъезда, — с крыши на нее упал снег. Инцидент произошел по адресу улица Филатова, 2 в прошлую субботу, 6 февраля.

— Я вышла из подъезда. Думаю, отойду чуть-чуть подальше, чтобы меня дверью не пришибло. Тем более часто соседи ее резко открывают. Отошла. Пока в телефон залезла, снег на затылок и на шею упал, — рассказала корреспонденту НГС пострадавшая Мария. — Соседка вышла, она меня до квартиры довела, так как я на первом этаже живу. И сразу скорую вызвали. Скорая минут через 10 приехала, потому что всё равно не знали, какие последствия после этого. Сразу увезли в больницу. И муж звонит, когда мы только от дома отъехали. Говорит: «Тут уже всё начальство приехало, крышу начали сразу чистить».

Сибирячке диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб шейных позвонков. После этого с матерью пострадавшей связались представители управляющей компании.

— У меня мама — главная по дому. Ей сразу начальство начало звонить и говорить: «Что у вас случилось? Мы извиняемся». Начали говорить, что всё лечение оплатят и, если нужно, возместят моральный ущерб. Сегодня сказали, что приедут, чтобы обсудить сумму компенсации, какую вы хотите. В итоге они позвонили и сказали, что могут выплатить какую-то незначительную сумму, а так — скиньте нам чеки. Сказали, что будут выплачивать только по чекам и по тому, что нам выписали врачи. Мы с мужем сразу съездили, купили воротник и лекарство. Скинули им чеки, они отвечают: «Ну мы, может быть, завтра [денег] скинем. Мы тут совещаемся еще насчет выплаты вам», — добавила девушка.

Она также рассказала, что через несколько дней заметила осложнения — начало падать зрение. Также Мария сообщила, что написала заявление в полицию.

— 6 февраля из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним была доставлена гражданка с травмой головы. Сегодня она написала заявление в Ленинский отдел полиции по факту получения травмы. И в данное время участковым уполномоченным полиции проводится проверка по данному факту, — подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Журналист НГС направила запрос в ЗАО «Управляющая компания "СПАС-Дом"» с просьбой уточнить, своевременно ли чистился снег с крыши, а также планируется ли возместить пострадавшей затраты на лечение и компенсацию морального вреда.

На прошлой неделе снег упал на два легковых автомобиля, припаркованных возле кафе в Заельцовском районе.

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