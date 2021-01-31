«Свободы некоторым пришлось ждать 7 и более часов»: адвокат задержанных на площади Ленина новосибирцев объяснил, что произошло

Адвокат задержанных на площади Ленина новосибирцев объяснил, что произошло
Адвокат задержанных на площади Ленина новосибирцев Василий Дубков объяснил, что произошло 30 января и за что людей отвезли в здание МВД.
«Уйти было невозможно, так как площадь была отцеплена ОМОНом»
Василий Дубков защищал многих из тех, кого задержали днем на площади Ленина, хотя протокола об административном задержании в отношении них не составлялось.
— Как рассказывали мои подзащитные, около 12:40 они находились на площади Ленина — каждый по разным причинам: кто-то стоял, не нарушая закон, в одиночном пикете, кто-то прогуливался, кто-то выполнял свою журналистскую работу. Там же где-то на площади в кругу собравшихся людей кто-то играл на гитаре. Вдруг, раздался голос из громкоговорителя и сообщил, что мероприятие незаконное и всем следует разойтись. Но уйти было невозможно, так как площадь была отцеплена ОМОНом. Вежливые люди в штатском, иногда даже обращаясь лично по имени и отчеству, не называя при этом себя, предложили проследовать в автозак. От этого предложения невозможно было отказаться, так как оно подкреплялось присутствием ОМОНа. Всего набралось 20-25 человек, — описывает адвокат события субботы со слов своих подзащитных.
«Они всего лишь свидетели по какому-то уголовному делу»
Людей сгрузили в машины и отвезли в какое-то здание, где всех провели в актовый зал, из которого нельзя было свободно выйти, как мы писали ранее. После подтвердилось, что людей привезли в здание Главного управления МВД России по Новосибирской области.
— Через несколько часов людей стали выводить на допросы к следователям. При этом некоторые из них просидели в этом актовом зале более трех часов. Лично мои подопечные только у следователей узнали, что они не задержаны, что они всего лишь свидетели по какому-то уголовному делу по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), и «приглашены» таким вот своеобразным способом на допрос, — рассказывает журналисту НГС Василий Дубков, называя людей, которым оказывал помощь, не «подзащитными», а «подопечными», потому что строго юридически защитник может быть у подозреваемого, обвиняемого или лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, но не у свидетеля (у свидетелей адвокат не называется защитником, — Прим. ред.).
«Успокаивающая SMS что-то очень долго не приходила»
После опроса первого такого свидетеля, поясняет адвокат, следователь сказала, что его больше не держат и он может свободно уйти:
— Я успокоился. Не проводив подопечного до выхода из здания, я попросил его сообщить мне по SMS, что он благополучно вышел из здания. А сам в это время пошел к следователю на допрос со следующим свидетелем. Но успокаивающая SMS что-то очень долго не приходила. Какого же было моё удивление, когда я узнал, что мой подопечный не вышел свободно из здания, а был препровожден снова в автозак и затем доставлен в Центральный отдел полиции. Опасаясь за судьбу очередного моего подопечного, после допроса я вывел его из здания Главного управления МВД почти «за ручку».
«Успели без адвоката составить протоколы доставления»
Василий Дубков замечает, что история продолжилась уже в районном отделе полиции:
— Сначала в дежурной части дежурный пытался меня убедить, что все мои клиенты уже отпущены. Но задержанная женщина в телефонную трубку утверждала, что она и еще несколько человек находятся в «каком-то подвале». В итоге по моим настоятельным просьбам сотрудники полиции все же нашли моих фактически задержанных. В этот раз оказалось, что в отношении людей уже успели без меня, то есть без адвоката, составить протоколы доставления. С момента составления такого протокола дело об административном правонарушении считается возбужденным и начинает исчисляться срок задержания. При этом сотрудники полиции попросили расписаться в этих протоколах под словами, что копию протокола получил.
«Я встретил адвоката, которая шла защищать этих людей»
Но, как утверждает адвокат, ни один из его теперь уже подзащитных копию такого протокола на руки не получил. Василий Дубков из протоколов доставления узнал, что людям вменяется ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
— После отобрания объяснений и «прокатывание пальцев» — процедура дактилоскопии — моих подзащитных наконец-то выпустили на свободу. С момента фактического задержания до долгожданной свободы некоторым пришлось ждать 6, 7 и более часов. Вполне возможно, что эта история еще не закончилась. По факту незаконного задержания — ограничения свободы без составления процессуальных документов и фактического удержания людей более чем на три часа, возможно, будем со своими подзащитными подавать соответствующие жалобы, — говорит Василий Дубков.
Его подзащитные сообщили, что в дежурной части отдела полиции оставалось несколько человек, задержанных вместе с ними, в отношении которых предъявлены более серьёзные обвинения.
— Выходя из отдела полиции в 22 часа с последней своей освобожденной сегодня подзащитной, я встретил адвоката, которая шла защищать этих людей, — замечает Василий Дубков.
Ранее мы писали о судьбе задержанных новосибирцев, задержанных на акции в поддержку Навального.