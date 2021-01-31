«Свободы некоторым пришлось ждать 7 и более часов»: адвокат задержанных на площади Ленина новосибирцев объяснил, что произошло

Адвокат задержанных на площади Ленина новосибирцев Василий Дубков объяснил, что произошло 30 января и за что людей отвезли в здание МВД.



«Уйти было невозможно, так как площадь была отцеплена ОМОНом»

Василий Дубков защищал многих из тех, кого задержали днем на площади Ленина, хотя протокола об административном задержании в отношении них не составлялось.



— Как рассказывали мои подзащитные, около 12:40 они находились на площади Ленина — каждый по разным причинам: кто-то стоял, не нарушая закон, в одиночном пикете, кто-то прогуливался, кто-то выполнял свою журналистскую работу. Там же где-то на площади в кругу собравшихся людей кто-то играл на гитаре. Вдруг, раздался голос из громкоговорителя и сообщил, что мероприятие незаконное и всем следует разойтись. Но уйти было невозможно, так как площадь была отцеплена ОМОНом. Вежливые люди в штатском, иногда даже обращаясь лично по имени и отчеству, не называя при этом себя, предложили проследовать в автозак. От этого предложения невозможно было отказаться, так как оно подкреплялось присутствием ОМОНа. Всего набралось 20-25 человек, — описывает адвокат события субботы со слов своих подзащитных.

