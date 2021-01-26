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Тема дняМонолог губернатора. О Навальном и акциях протеста

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«Мои коллеги хорошо знают законы»: Травников — о запретах для чиновников ходить на несанкционированные акции

Губернатор Новосибирской области считает, что его подчиненные должны понимать, что можно делать, а что нет

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Если акция протеста повторится, правоохранительные органы будут действовать так же, как <nobr class="_">23 января</nobr>

Если акция протеста повторится, правоохранительные органы будут действовать так же, как 23 января

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Новосибирский губернатор рассказал, могут ли чиновники посещать запрещенные митинги

Сегодня, 26 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что для чиновников нет специального запрета на посещение несогласованных акций.

— Таких рекомендаций, отдельных, не было. Любой служащий, я надеюсь, каждый из моих коллег хорошо знает законодательство. И понимает, какие мероприятия разрешены, какие запрещены, как себя вести, и сами принимают решение, что нужно делать, чтобы не попасть под нарушение законодательства. Что касается каких-то будущих действий — я уже оценил работу правоохранительных органов 23 января. Мне кажется, она полностью удовлетворительна, если будут спровоцированы новые несанкционированные акции, правоохранительные органы будут действовать точно так же, — заявил губернатор во время пресс-конференции.

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Ранее НГС писал, что на акции протеста в субботу, 23 января, заметили экс-губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского. Он рассказал, зачем пошел туда.

СЮЖЕТ

Акции протеста 23 января

На встрече с журналистами Андрей Травников ответил и на другие вопросы. Он рассказал о своем отношении к субботней несогласованной акции, третьей волне коронавируса и строительстве Восточного обхода. Мы собрали всё в нашей онлайн-трансляции.

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Алексей НавальныйАндрей Травниковмитингпротестчиновники
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