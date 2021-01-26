«Мои коллеги хорошо знают законы»: Травников — о запретах для чиновников ходить на несанкционированные акции

Новосибирский губернатор рассказал, могут ли чиновники посещать запрещенные митинги
Сегодня,
— Таких рекомендаций, отдельных, не было. Любой служащий, я надеюсь, каждый из моих коллег хорошо знает законодательство. И понимает, какие мероприятия разрешены, какие запрещены, как себя вести, и сами принимают решение, что нужно делать, чтобы не попасть под нарушение законодательства. Что касается каких-то будущих действий — я уже оценил работу правоохранительных органов
Ранее НГС писал, что на акции протеста в субботу,
На встрече с журналистами Андрей Травников ответил и на другие вопросы. Он рассказал о своем отношении к субботней несогласованной акции, третьей волне коронавируса и строительстве Восточного обхода. Мы собрали всё в нашей онлайн-трансляции.