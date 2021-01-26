«Мои коллеги хорошо знают законы»: Травников — о запретах для чиновников ходить на несанкционированные акции

Сегодня, 26 января , губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что для чиновников нет специального запрета на посещение несогласованных акций.

— Таких рекомендаций, отдельных, не было. Любой служащий, я надеюсь, каждый из моих коллег хорошо знает законодательство. И понимает, какие мероприятия разрешены, какие запрещены, как себя вести, и сами принимают решение, что нужно делать, чтобы не попасть под нарушение законодательства. Что касается каких-то будущих действий — я уже оценил работу правоохранительных органов 23 января . Мне кажется, она полностью удовлетворительна, если будут спровоцированы новые несанкционированные акции, правоохранительные органы будут действовать точно так же, — заявил губернатор во время пресс-конференции.