«Как до Пекина задом ползком»: губернатор НСО эмоционально высказался о Навальном и митингах. Дословный монолог

Губернатор Новосибирской области рассказал о своем отношении к Навальному
Сегодня,
— Выскажу отношение к основному актеру спектакля, господину Навальному, именно он спровоцировал эти несанкционированные акции и нарушение закона. Как к человеку, политическому деятелю к господину Навальному у меня двоякое чувство — презрение и жалость. Презрение, потому что он — человек, который попытался нападать на нашего национального лидера, президента, который сделал очень многое. Конечно же, другого чувства у меня, как у патриота, Навальный не вызывает. Причем я прекрасно осознаю, что он действует под управлением своих покровителей из-за рубежа. Это вызывает определенные негативные реакции с моей стороны. Как политический деятель он несоизмеримо ниже президента, это всё равно, что сравнивать Моську и слона. Ему до президента, как до Луны или как двигаться до Пекина задом ползком.
Почему некоторое сожаление и жалость. Потому что, как я уже сказал, серьезную политическую роль он играть не может. Это понимают его покровители и две трети тех людей, которые собирались на митингах в прошедшую субботу. Напомню почти цитаты участников мероприятий, которые мы видели в различных роликах в соцсетях: «Мы пришли высказать протест, мы пришли сюда ради хайпа, мы сюда пришли, чтобы побузить». По сути дела, этот господин — провокатор, причина протестов, бузы и хайпа.
Все эти явления нужно поддерживать, когда многие роли уже сыграны. По большому счету у Навального осталось только две роли, которыми в дальнейшем можно как-то поддерживать интерес к своей персоне, — роль сакральной жертвы или узника совести. Господин остался загнанный в угол, в тупике. Оставаясь за рубежом, он мог играть только роль сакральной жертвы. Перспектива, мягко говоря, достаточно тяжелая, достаточно страшная, с учетом того, что его зарубежные приятели достаточно творческие люди, изощренные, перепробовали уже всё: и радиоактивный полоний, и оружие, что ждать дальше, страшно представить, наверное, черную оспу или сибирскую язву. Он убедил своих покровителей, что для него более безопасна роль узника совести. Приехал в Российскую Федерацию и заслуженно, как его предупреждали, пал от санкций уголовной системы. Человек, который так цинично пытается решить проблемы, которые сам себе создал, обманом своих сторонников, людей, которые доверились ему, вышли на площади, в том числе несовершеннолетних. Конечно, я этого не поддерживаю. Поэтому у меня крайне негативное отношение.
Представителям партии власти, других оппозиционных партий нужно сделать выводы, задать вопрос, почему при понятном неудовольствии части населения, желании перемен, накопленного внутреннего протеста люди пошли не за системными предложениями, а клюнули на предложения манипулятора, который воспользовался своим эмоциональным интеллектом и передергиванием фактов. Конечно, нам нужно сделать выводы и скорректировать наши действия в будущем.
Могу отметить настойчивые и корректные действия со стороны правоохранительных органов. Это абсолютно оправдано. Настойчивые, потому что нужно было прекратить и не допустить дальнейшего нарушения законодательства, остановить тех самых инициаторов и провокаторов, которые на митинге присутствовали и «поджигали» всех остальных участников. Корректные, потому что необходимо было защитить всех остальных участников, которые пришли искренне высказать свой протест, мнение по поводу недостатков, которые есть в нашей жизни. Защитить школьников и подростков, которых затащили на этот митинг. Мое мнение: и Росгвардия, и сотрудники полиции, и все остальные правоохранительные органы в Новосибирской области в субботу,
Несогласованное шествие состоялось в Новосибирске
Большой репортаж с акции также подготовила Алёна Истомина.
НГС следит за пресс-конференцией губернатора в онлайн-трансляции.