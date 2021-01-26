«Как до Пекина задом ползком»: губернатор НСО эмоционально высказался о Навальном и митингах. Дословный монолог

Почему некоторое сожаление и жалость. Потому что, как я уже сказал, серьезную политическую роль он играть не может. Это понимают его покровители и две трети тех людей, которые собирались на митингах в прошедшую субботу. Напомню почти цитаты участников мероприятий, которые мы видели в различных роликах в соцсетях: «Мы пришли высказать протест, мы пришли сюда ради хайпа, мы сюда пришли, чтобы побузить». По сути дела, этот господин — провокатор, причина протестов, бузы и хайпа.



Все эти явления нужно поддерживать, когда многие роли уже сыграны. По большому счету у Навального осталось только две роли, которыми в дальнейшем можно как-то поддерживать интерес к своей персоне, — роль сакральной жертвы или узника совести. Господин остался загнанный в угол, в тупике. Оставаясь за рубежом, он мог играть только роль сакральной жертвы. Перспектива, мягко говоря, достаточно тяжелая, достаточно страшная, с учетом того, что его зарубежные приятели достаточно творческие люди, изощренные, перепробовали уже всё: и радиоактивный полоний, и оружие, что ждать дальше, страшно представить, наверное, черную оспу или сибирскую язву. Он убедил своих покровителей, что для него более безопасна роль узника совести. Приехал в Российскую Федерацию и заслуженно, как его предупреждали, пал от санкций уголовной системы. Человек, который так цинично пытается решить проблемы, которые сам себе создал, обманом своих сторонников, людей, которые доверились ему, вышли на площади, в том числе несовершеннолетних. Конечно, я этого не поддерживаю. Поэтому у меня крайне негативное отношение.

