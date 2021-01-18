В Новосибирске скончался актер «Красного факела» Григорий Шустер

В Новосибирске скончался актер Григорий Шустер
В Новосибирске на
— Григорий Шустер окончил Новосибирское театральное училище в 1966 году, после чего пришел в Новосибирский ТЮЗ (ныне «Глобус»), где по праву заслужил негласные титулы «самого детского актера города» и «главного Деда Мороза Новосибирска». А позже свой высокий профессионализм он подтвердил и на краснофакельской сцене, куда был приглашен в 1990 году, — сообщает пресс-служба театра «Красный факел».
Кроме работы в театре, актер преподавал в театральных студиях города и Новосибирской государственной консерватории. Григорий Шустер также выступал в качестве автора сценариев и режиссера новогодних интермедий театра, участвовал в культурных мероприятиях города.
— Артист исключительного дарования, в своем творчестве он стирал границы жанров и побеждал стереотипы, присущие любому амплуа. Его работы всегда отличали мягкий юмор и удивительное сочетание подробного сценического существования с неповторимой, почти детской легкостью игры. Григорий Александрович обладал живой фантазией, воображением и даже небольшие роли наделял яркими, запоминающимися чертами, — говорится в сообщении театра.
Григорий Шустер в 2013 году получил премию «Парадиз» за роль Василия Базарова в спектакле «Отцы и дети» (в номинации «Лучший дуэт»). В 2016 году актер получил премию «За выдающийся вклад в театральное искусство Новосибирска», а в
Причины смерти актера не сообщаются.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Григория Александровича.
В конце декабря в Новосибирске скончалась актриса «Красного факела» Валентина Широнина. Она болела коронавирусом.