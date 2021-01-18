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В Новосибирске скончался актер «Красного факела» Григорий Шустер

Ему было 80 лет

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Григорий Шустер выступал в «Красном факеле» с 1990 года

Григорий Шустер выступал в «Красном факеле» с 1990 года

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В Новосибирске скончался актер Григорий Шустер

В Новосибирске на 81-м году жизни скончался актер театра «Красный факел» Григорий Александрович Шустер. Его называли «главным Дедом Морозом Новосибирска».

— Григорий Шустер окончил Новосибирское театральное училище в 1966 году, после чего пришел в Новосибирский ТЮЗ (ныне «Глобус»), где по праву заслужил негласные титулы «самого детского актера города» и «главного Деда Мороза Новосибирска». А позже свой высокий профессионализм он подтвердил и на краснофакельской сцене, куда был приглашен в 1990 году, — сообщает пресс-служба театра «Красный факел».

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Кроме работы в театре, актер преподавал в театральных студиях города и Новосибирской государственной консерватории. Григорий Шустер также выступал в качестве автора сценариев и режиссера новогодних интермедий театра, участвовал в культурных мероприятиях города.

— Артист исключительного дарования, в своем творчестве он стирал границы жанров и побеждал стереотипы, присущие любому амплуа. Его работы всегда отличали мягкий юмор и удивительное сочетание подробного сценического существования с неповторимой, почти детской легкостью игры. Григорий Александрович обладал живой фантазией, воображением и даже небольшие роли наделял яркими, запоминающимися чертами, — говорится в сообщении театра.

Григорий Шустер в 2013 году получил премию «Парадиз» за роль Василия Базарова в спектакле «Отцы и дети» (в номинации «Лучший дуэт»). В 2016 году актер получил премию «За выдающийся вклад в театральное искусство Новосибирска», а в 2018-м ему присудили почетную премию «За честь и достоинство» V Межрегионального театрального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит».

Причины смерти актера не сообщаются.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Григория Александровича.

В конце декабря в Новосибирске скончалась актриса «Красного факела» Валентина Широнина. Она болела коронавирусом.

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«Красный факел»актертеатр «Глобус»
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