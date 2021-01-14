Какой аэродром строят в НСО, где утонул бульдозерист: что известно о трагедии и проекте ценой в 2,6 млрд

Полиция передала следователям материалы о смерти бульдозериста в озере в НСО
В Новосибирской области уже не первый день обсуждается трагическая гибель 42-летнего жителя села Белехта Чановского района. Мужчина, по словам очевидцев, 12 января отправился на работу и провалился вместе с бульдозером под лед. Источники НГС сообщили, что он участвовал в строительстве аэродрома. Мы изучили документы проекта и узнали где работал погибший, а также о реакции правоохранительных органов.
Что случилось
Трагедия вблизи озера Гогол произошла утром 12 января. 42-летний Марат провалился вместе с бульдозером под лед.
— Я работал недалеко от карьера. Мне позвонил человек с карьера и говорит: «Сейчас при мне на глазах утонул бульдозер». Я его спрашиваю: «И как?». Он говорит: «Заехал на лед, тут же провалился и сразу ушел под лед». Я спрашиваю: «Что с бульдозеристом?». Он говорит: «20 минут прошло, он не выплыл, и помочь я ему ничем не могу», — рассказал очевидец.
Спасатели смогли достать тело только к вечеру 13 января.
— Глубина озера (карьера) более 15 метров, бульдозер находится на дне. Поисковые работы усложнялись плохими погодными условиями: мороз и сильный ветер, — рассказывали спасатели.
Что за аэродром строится в Чановском районе
По информации источника НГС, мужчина работал в строительной компании, которая возводила в районе аэродром.
Проект в Чановском районе реализуется по заказу Сибуправтодора. В районе озера Айскула строят и реконструируют участки автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск с 1072-й по 1077-й километр.
Госзакупка была объявлена в начале 2020 года, а в апреле контракт выиграл «Новосибирскавтодор». Стоимость проекта — 2,6 миллиарда рублей. Полностью все работы должны быть закончена к 30 ноября 2022 года.
То, что местные жители называют гордо аэропортом или аэродромом, — специальный участок трассы. Это расширение с парковочными карманами, которое в случае ЧС может быть использовано под военную авиацию или МЧС. Для того чтобы не перекрывать трассу, в проекте предусмотрены объездные дороги.
В случае ЧС центральная часть трассы будет использована, как взлетно-посадочная полоса, при этом боковые дороги позволят не останавливать движение для автомобилистов.
Погибший был сотрудником компании «Грузавтотранс» — субподрядчика «Новосибирскавтодора». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в Новосибирске. Её выручка за 2019 год составила 52,4 миллиона рублей. В компании числится 9 сотрудников.
В «Новосибирскавтодоре» подтвердили, что погиб сотрудник их подрядной организации, но подробности трагедии раскрывать не стали.
— У нас, в том числе и с работниками субподрядных организаций, и нашими работниками сейчас проводятся внеплановые инструктажи по технике безопасности, — сообщили корреспонденту НГС в «Новосибирскавтодоре».
В компании-заказчике строительства Сибуправтодоре также рассказали, что после трагедии еще раз провели инструктаж.
Работы непосредственно на трассе сейчас не ведутся, но, по информации источника НГС, бульдозерист должен был добывать грунт для строительства в карьере. Он находится вблизи озера Гогол, примерно в 10 километрах от трассы.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали корреспонденту НГС, что материалы проверки уже были переданы в Следственный комитет. И все обстоятельства трагедии должны комментировать следователи.
На момент публикации новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова была недоступна для связи. Оперативно уточнить информацию по поводу передачи материалов дела она не смогла.
В день трагедии очевидец рассказал ее подробности. По его словам, погибший бульдозерист неделю назад вместе с женой проводил сына в армию. Трагедия, рассказывают рабочие, произошла потому, что лед был недостаточно крепким.