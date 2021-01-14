Какой аэродром строят в НСО, где утонул бульдозерист: что известно о трагедии и проекте ценой в 2,6 млрд

— Я работал недалеко от карьера. Мне позвонил человек с карьера и говорит: «Сейчас при мне на глазах утонул бульдозер». Я его спрашиваю: «И как?». Он говорит: «Заехал на лед, тут же провалился и сразу ушел под лед». Я спрашиваю: «Что с бульдозеристом?». Он говорит: «20 минут прошло, он не выплыл, и помочь я ему ничем не могу», — рассказал очевидец.

Спасатели смогли достать тело только к вечеру 13 января.

— Глубина озера (карьера) более 15 метров, бульдозер находится на дне. Поисковые работы усложнялись плохими погодными условиями: мороз и сильный ветер, — рассказывали спасатели.



Что за аэродром строится в Чановском районе

По информации источника НГС, мужчина работал в строительной компании, которая возводила в районе аэродром.



Проект в Чановском районе реализуется по заказу Сибуправтодора. В районе озера Айскула строят и реконструируют участки автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск с 1072-й по 1077-й километр.