«20 минут прошло. Он не выплыл». Очевидцы рассказали о причинах трагедии на стройке аэропорта

Утром 12 января в Чановском районе Новосибирской области в карьер провалился бульдозер, его водитель утонул. Спецтранспорт ушел под воду во время работ по строительству аэропорта.



По словам очевидцев, погибшему бульдозеристу было 42 года. Неделю назад он вместе с женой проводил сына в армию. Трагедия, рассказывают рабочие, произошла потому, что лед был недостаточно крепким:

— Я работал недалеко от карьера. Мне позвонил человек с карьера и говорит: «Сейчас при мне на глазах утонул бульдозер». Я его спрашиваю: «И как?» Он говорит: «Заехал на лед, тут же провалился и сразу ушел под лед». Я спрашиваю: «Что с бульдозеристом?» Он говорит: «20 минут прошло, он не выплыл, и помочь я ему ничем не могу».