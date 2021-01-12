12 января вторник
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 1/10
usd 74.52
eur 90.81
Тема дняЗадержание криминального авторитета. Подробности

Все новости

Все новости

«20 минут прошло. Он не выплыл». Очевидцы рассказали о причинах трагедии на стройке аэропорта

Трагедия произошла в Чановском районе — бульдозер провалился под воду, водителя спасти не удалось

5 207
33Обсудить

Поделиться

Трагедия произошла на стройплощадке, где возводят аэропорт

Трагедия произошла на стройплощадке, где возводят аэропорт

Поделиться

Стали известны подробности гибели бульдозериста в Чановском районе

Утром 12 января в Чановском районе Новосибирской области в карьер провалился бульдозер, его водитель утонул. Спецтранспорт ушел под воду во время работ по строительству аэропорта.

По словам очевидцев, погибшему бульдозеристу было 42 года. Неделю назад он вместе с женой проводил сына в армию. Трагедия, рассказывают рабочие, произошла потому, что лед был недостаточно крепким:

— Я работал недалеко от карьера. Мне позвонил человек с карьера и говорит: «Сейчас при мне на глазах утонул бульдозер». Я его спрашиваю: «И как?» Он говорит: «Заехал на лед, тут же провалился и сразу ушел под лед». Я спрашиваю: «Что с бульдозеристом?» Он говорит: «20 минут прошло, он не выплыл, и помочь я ему ничем не могу».

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Поднимать затонувший бульдозер на сушу планируют 13 января. Ситуация осложняется тем, что глубина в этом месте (инцидент произошел в районе озера Айскула) — около 20 метров.

В Чановском поисково-спасательном отряде Новосибирской области подтвердили информацию о происшествии. Сегодня весь день на месте происшествия работали спасатели.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

бульдозерпогиб человек
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (33)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...