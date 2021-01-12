«20 минут прошло. Он не выплыл». Очевидцы рассказали о причинах трагедии на стройке аэропорта

Стали известны подробности гибели бульдозериста в Чановском районе
Утром 12 января в Чановском районе Новосибирской области в карьер провалился бульдозер, его водитель утонул. Спецтранспорт ушел под воду во время работ по строительству аэропорта.
По словам очевидцев, погибшему бульдозеристу было 42 года. Неделю назад он вместе с женой проводил сына в армию. Трагедия, рассказывают рабочие, произошла потому, что лед был недостаточно крепким:
— Я работал недалеко от карьера. Мне позвонил человек с карьера и говорит: «Сейчас при мне на глазах утонул бульдозер». Я его спрашиваю: «И как?» Он говорит: «Заехал на лед, тут же провалился и сразу ушел под лед». Я спрашиваю: «Что с бульдозеристом?» Он говорит: «20 минут прошло, он не выплыл, и помочь я ему ничем не могу».
Поднимать затонувший бульдозер на сушу планируют 13 января. Ситуация осложняется тем, что глубина в этом месте (инцидент произошел в районе озера Айскула) — около 20 метров.
В Чановском поисково-спасательном отряде Новосибирской области подтвердили информацию о происшествии. Сегодня весь день на месте происшествия работали спасатели.