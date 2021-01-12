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В НСО бульдозер утонул в карьере с подземными водами — его водитель погиб на месте

Сейчас на месте работают спасатели

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Инцидент произошел в районе&nbsp;озера Айскула, на месте работают спасатели

Инцидент произошел в районе озера Айскула, на месте работают спасатели

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В Чановском районе бульдозер провалился в карьер

В Чановском районе Новосибирской области в карьер провалился бульдозер — его водитель утонул в подземных водах.

— Бульдозер ушел под землю, там подземные воды, это произошло во время работ по строительству аэропорта, — сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. По его информации, погиб водитель бульдозера.

В Чановском поисково-спасательном отряде Новосибирской области подтвердили информацию о происшествии. Сейчас на месте работают спасатели.

По информации группы «ЧП Новосибирск», инцидент произошел в районе озера Айскула.

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Ночью 6 декабря прошлого года в Кировском районе Новосибирска, в районе улицы Фёдора Горячева, под воду провалился автомобиль Subaru Forester.

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