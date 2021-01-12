В НСО бульдозер утонул в карьере с подземными водами — его водитель погиб на месте

В Чановском районе бульдозер провалился в карьер
В Чановском районе Новосибирской области в карьер провалился бульдозер — его водитель утонул в подземных водах.
— Бульдозер ушел под землю, там подземные воды, это произошло во время работ по строительству аэропорта, — сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. По его информации, погиб водитель бульдозера.
В Чановском поисково-спасательном отряде Новосибирской области подтвердили информацию о происшествии. Сейчас на месте работают спасатели.
По информации группы «ЧП Новосибирск», инцидент произошел в районе озера Айскула.
Ночью 6 декабря прошлого года в Кировском районе Новосибирска, в районе улицы Фёдора Горячева, под воду провалился автомобиль Subaru Forester.