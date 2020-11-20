Как получить больничный, если садик закрыли на карантин. Полезная инструкция от НГС

Для оформления больничного на карантине врачи просят бумаги из садика
В течение осени в Новосибирске и области из-за коронавируса закрывают отдельные группы детских садов и дошкольные учреждения целиком. Но многим родителям не с кем оставить ребенка дома. Сами мама и папа работают, бабушки и дедушки далеко не всегда могут помочь, нанять няню в частном порядке — возможности нет. А больничный по уходу за ребенком не дают, так как нет оснований — он здоров. На работе предлагают брать отгулы или отпуск за свой счет, но сейчас это очень накладно. Разбираемся вместе, что делать в такой ситуации и реально ли здоровому родителю получить больничный по уходу за здоровым ребенком.
Как получить больничный для здорового ребенка
Советом поделилась директор новосибирской консалтинговой компании HR-trend, HR-советник Юлия Свитковская:
— Есть хитрый вариант, когда у педиатра берут справку о том, что болеет ребенок. И второй вариант — сидеть дома с ребенком за свой счет, потому что другого у нас, к сожалению, не предусмотрено. Такая ситуация возникла впервые, и такого опыта пока нет. Здесь только находчивость, прозорливость мамы поможет. Вызвать педиатра и сказать: «У ребенка ночью поднялась температура». С одной стороны — да, это ложь. С другой — мама чувствует себя более спокойно с пониманием, что ее за это время не уволят, она не сидит бесплатно, всё это не по ее вине. Она хотя бы не становится жертвой всех этих обстоятельств, берет авторство жизни в свои руки и решает этот вопрос так. И педиатры в таком случае должны идти навстречу. И, на мой взгляд, детские сады могли бы централизованно это организовать. Во всех детсадах есть фельдшеры, которые могут, в принципе, если группу закрыли, всем выписать справки, вывести детей из детского сада, и потом на основании этой справки маме должны оформить больничный.
Что говорят власти
В Министерстве образования Новосибирской области пояснили, что образовательную деятельность детских садов официально приостанавливают в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ двадцати и более процентов детей.
В ведомстве сообщили, что шанс получить в такой ситуации больничный вполне реален.
В Федеральном законе
Что нужно взять в садике для больничного
Адвокат Денис Зезюлин рассказал корреспонденту НГС, что вопрос выдачи листков нетрудоспособности регулируется трудовым законодательством, а также приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ:
— Согласно
То есть в случае официально введенного в детсаду карантина тот, кто ухаживает за ребенком, может вполне законно получить оплачиваемый больничный отпуск на весь период карантина.
— Таким образом, в случае введения карантина в детском саду за листком нетрудоспособности может обратиться один из родителей или другой член семьи. Листок выдает лечащий врач при предъявлении копии приказа дошкольной организации, где объявлен карантин. За получением листка нетрудоспособности следует обращаться с первого дня карантина. Пособие назначается с первого дня за счет средств фонда социального страхования РФ и зависит от страхового стажа человека, который ухаживает за ребенком, — объяснил Денис Зезюлин.
Юрист Ольга Шувалова также пояснила некоторые нюансы оформления больничного в таких условиях:
— Листок нетрудоспособности выдается на срок с даты обращения к врачу до официального завершения периода карантина в учреждении, либо с открытым числом, если срок окончания карантина пока неизвестен. В случае, если в медучреждении по каким-то причинам отказывают в выдаче листка, стоит обращаться в региональный Роспотребнадзор и Минздрав.
Как получить больничный и не прогулять работу, если к вам не приходит врач из поликлиники — читайте в этой инструкции.