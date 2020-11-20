Как получить больничный, если садик закрыли на карантин. Полезная инструкция от НГС

Что говорят власти

В Министерстве образования Новосибирской области пояснили, что образовательную деятельность детских садов официально приостанавливают в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ двадцати и более процентов детей.

В ведомстве сообщили, что шанс получить в такой ситуации больничный вполне реален.