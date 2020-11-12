Спасти Татьяну Сергеевну и всех остальных. Бизнесмен в кризис запустил необычный проект

— У меня всегда было желание и даже чувство долга помогать людям. Сначала это были 100–500 рублей, потом какие-то фонды, куда я отправлял по 5–10 тысяч. Но я не понимал, что с этими деньгами вообще происходит, доходят они до кого-то или нет.



Потом я понял, что даже если хочу кому-то помочь, то не знаю, кому и как. Можно, конечно, встретить в магазине бабушку и купить ей продукты, но не будешь же стоять и ждать ее. И мне в голову пришла мысль, что, наверное, есть и другие, кто хочет помогать, но не знает, кому и как. Да и если просто отправлять деньги — это не вызывает того эмоционального отклика, какой дает помощь конкретному человеку.



«Святое дело» — не благотворительный фонд и не какая-то организация, мы вообще никак не оформлены и не занимаемся сбором денег. Все расходы на содержание проекта я покрываю из своего кармана. Я бы пока не называл нас сообществом, но наша миссия — соединять людей, которым нужна помощь, и тех, кто хочет кому-то помочь. Кто-то готов дать деньги, но не готов лично участвовать. А кто-то не может помочь финансово, но может съездить купить продукты или помочь в доме. Этих людей нужно объединять. Мы такого еще не делали, но это наша цель.