Секреты идеального холодца: от легкого куриного до насыщенного блюда из свиной рульки — лучшие рецепты

Холодец полезен для суставов Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Холодец — не только вкусный, но и полезный продукт, который отлично смотрится на праздничном столе. Сейчас вариантов его приготовления огромное множество. Читатели НГС поделились своими самыми любимыми рецептами. Вы найдете варианты от классического холодца до необычного, приготовленного в казане.

В приготовлении холодца важно обязательно брать мясо с косточкой и потратить достаточно время для варки.

Классический рецепт холодца из свиных ножек

Вам потребуется: 1 кг свиных ножек, 1 кг говядины на кости, 200 г моркови, 200 г лука, лавровый лист, 3-5 горошин черного перца.

Свиные ножки нужно отварить в большой кастрюле на слабом огне после закипания в течение 4-5 часов. Обязательно снимать пенку, но воду не доливать. Добавить говядину. Варить еще 3 часа на слабом огне после закипания, снимать пенку, но воду не доливать.

Лук и морковь крупно порезать, добавить в бульон и посолить, варить еще один час. Добавить лавровый лист и черный перец горошком. Варить 20 минут.

Бульон процедить. Говядину мелко нарезать или разобрать на волокна. В форму выложить мясо, залить бульоном, убрать в холодильник на сутки. Все готово.

Куриный холодец

Вам потребуется: 1 кг куриных ног, куриная грудка на косточке, 1 кг окорочков, 200 г моркови, 200 г лука, лавровый лист, 3-5 горошин черного перца.

Куриные ноги в большой кастрюле варить при слабом кипении 2 часа. Обязательно снимать пенку, но воду не доливать. Добавить окорочка и грудку. Варить опять при слабом кипении 2 часа.

Лук и морковь крупно порезать, добавить в бульон и посолить, варить еще один час. Посолить, добавить лавровый лист и черный перец горошком. Варить 20 минут.

Бульон процедить. Мясо мелко порезать и выложить в форму. Сверху по желанию посыпать мелко порубленным чеснок, залить бульоном, убрать в холодильник на сутки.

Холодец говяжий

Перед подачей холодец должен простоять в холодильнике минимум 12 часов Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Вам потребуется: говяжья нога или хвост, 1 кг говядины на кости, 200 г моркови, 200 г лука, лавровый лист, 3-5 горошин черного перца.

Говяжью ногу опалить, разрубить. Можно вместо нее использовать порубленный хвост. Отварить в большой кастрюле на слабом огне после закипания в течение 5 часов. Обязательно снимать пенку, но воду не доливать. Добавить говядину на косточке. Варить еще 3 часа на слабом огне после закипания, снимать пенку, но воду не доливать.

Лук и морковь крупно порезать, добавить в бульон, варить еще один час. Посолить, добавить лавровый лист и черный перец горошком. Варить 20 минут.

Бульон процедить. Говядину мелко нарезать или разобрать на волокна. В форму выложить мясо, залить бульоном, убрать в холодильник на сутки. Все готово.

Холодец из свиной рульки

Вам потребуется: 2 свиных рульки, 200 г моркови, 200 г лука, лавровый лист, 3-5 горошин черного перца.

Свиные рульки отварить в большой кастрюле при слабом кипячении в течение 3 часов. Обязательно снимать пенку, но воду не доливать. Лук и морковь крупно порезать, добавить в бульон и посолить, варить еще два часа. Добавить лавровый лист и черный перец горошком. Варить еще полчаса.

Бульон процедить. Мясо мелко нарезать, выложить в форму, залить бульоном. Убрать на сутки в холодильник.

Холодец в афганском казане

Рецепт для тех, кто любит готовить на огне и ценит особый вкус.

Вам потребуется: 2 кг свиных ножек, 1 кг филе говядины, 500 г моркови, 300 г лука, лавровый лист, 5-10 горошин черного перца.

Выложить в казан свиные ножки, филе говядины, лук, очищенную морковь, лавровый лист, черный перец горошком. Залить воду, посолить. Варить 2 часа после закипания.

Бульон процедить. Говядину мелко нарезать или разобрать на волокна. В форму выложить мясо, залить бульоном, убрать в холодильник на сутки.

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