Что приготовить из куриной грудки — простые рецепты на каждый день

Приготовить из куриной грудки можно всё что угодно — блюда для вкусного завтрака или сытного ужина Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Новосибирцы поделились простыми и вкусными рецептами того, что можно приготовить из куриной грудки, — это легко сделать, как на сковородке, так и в духовке. Обязательно возьмите их на вооружение! В списке блюда, приготовить которые можно в течение часа.

Что приготовить из куриной грудки на сковородке

Вам потребуется: куриная грудка, шампиньоны, бекон, сливки, плавленый сыр, соль, перец черный молотый, зубчик чеснока, любимые приправы (например, прованские травы).

Порезанную на кубики куриную грудку обжарить на растительном масле. Добавить мелко порезанные шампиньоны и бекон. Обжарить в течение 5–7 минут. Добавить сливки и плавленый сыр, выдавленный зубчик чеснока. Посолить, поперчить, посыпать приправами. Жарить еще минут 10–15 до готовности.

Куриная грудка в духовке — простой рецепт на каждый день

Вам потребуется: куриная грудка, помидор, зубчик чеснока, соль, перец черный молотый, сметана, приправа для курицы.

В чашке смешать сметану, приправу для курицы, выдавить зубчик чеснока, поперчить. Куриное филе аккуратно отделить от кости. Помидоры порезать кружочками. Сделать 5–6 надрезов так, чтобы поместились наполовину пластины помидора. Начинить филе, посолить, положить в фольгу, обмазать соусом, завернуть. Запекать в духовке при 180 градусах около 25–30 минут до готовности.

Куриная грудка на соли

Вам потребуется: куриная грудка, 1 кг соли, перец черный молотый.

На противень высыпать горку соли — чем больше куриная грудка, тем больше нужно соли. Сверху положить грудку, поперчить. В середине готовки убрать лишнюю жидкость. Запекать в духовке при 180 градусах около часа — до полной готовности.

Оладьи из куриной грудки

Обжаривать куриную грудку нужно аккуратно — если передержать на огне, то она будет сухая Источник: Маргарита Власкина / E1.RU











Вам потребуется: 500 граммов куриной грудки, 2 яйца, репчатый лук (по вкусу), 2 зубчика чеснока, 1 чайная ложка паприки, 2 столовых ложки кукурузного крахмала, соль, черный перец молотый.

Грудку мелко порубить. В отдельной чашке смешать яйца, немного мелко нарезанного репчатого лука, выдавленный чеснок. Добавить крахмал, паприку. Посолить, поперчить, перемешать. Добавить куриную грудку. Сформировать оладьи на сковородке и жарить до готовности.

Рулетики из куриной грудки

Вам потребуется: куриная грудка, шампиньоны, репчатый лук, сливочное масло, сыр.

На сливочном масле обжарить мелко порубленный лук с шампиньонами. Грудку хорошо отбить, нарезать широкими полосками. Выложить грибы с луком, закрутить рулетики, сверху посыпать тертым сыром. Запекать в духовке при 180 градусах около 45 минут — до готовности.

Куриные рубленные котлеты

Вам потребуется: куриная грудка, соль, перец, сыр, аджика, зубчик чеснока, майонез.

Смешать майонез, тертый сыр, аджику, выдавить чеснок. Куриную грудку мелко порубить, посолить, поперчить, сформировать котлетки. Обмазать смесью. Выложить на смазанный растительным маслом противень. Запекать в духовке при 180 градусах около 45 минут — до полной готовности.

Жареная курочка в панировке на сковороде

Вам потребуется: 700 г куриной грудки, 2 яйца, 100 мл молока, 100 г муки, панировочные сухари, растительное масло, соль, черный молотый перец.

Куриную грудку порезать на небольшие полоски. В чашке смешать яйца и молоко, хорошо взбить, добавить муки до необходимой густоты кляра. Обмакнуть кусочки курицы в кляр, затем в панировочные сухари и выложить на разогретую с растительным маслом сковороду. Обжарить каждый кусочек с двух сторон.

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