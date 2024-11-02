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Что приготовить на завтрак — простые и вкусные рецепты на каждый день

Новосибирцы поделились рецептами вкусного и простого завтрака

975
4 комментария

Утром времени не так много, поэтому рецепты должны быть очень простыми

Завтрак считается одним из главных приемов пищи, но иногда встает вопрос — что приготовить быстро и вкусно, когда время очень ограничено. Новосибирцы поделились своими рецептами, среди которых есть те, что займут пять минут, и более сложные варианты, например, с использованием тыквы.

Каша овсяная с бананом

Вам потребуется: овсяные хлопья, банан, стакан молока, корица (по желанию).

Вскипятить молоко, всыпать овсяные хлопья. Варить 57 минут. Снять с огня, добавить сахар и соль по вкусу. Банан мелко нарезать и добавить в кашу, перемешать. Насыпать чуть-чуть молотой корицы (по желанию).

Каша овсяная с тыквой

Вам потребуется: овсяные хлопья, тыква, стакан молока, сливочное масло, сахар, соль.

Тыкву нарезать мелкими кубиками. В небольшой, но глубокой кастрюле растопить сливочное масло. Добавить тыкву, сахар и соль по вкусу. Жарить на среднем огне около 510 минут в зависимости от размера кусочков. Добавить воды так, чтобы покрывала тыкву. Варить под крышкой после закипания 5 минут. Добавить молоко, довести до кипения. Всыпать овсяные хлопья. Варить около 10 минут, помешивая, снять с огня и оставить под крышкой еще на 10 минут.

Яичница с тостом и авокадо

Вам потребуется: два яйца, сливочное или растительное масло, два кусочка хлеба, творожный сыр, авокадо, лимон, черный молотый перец.

Приготовить яичницу из двух яиц: на разогретое масло разбить по очереди яйца, посолить, поперчить. Жарить в течение 35 минут до готовности.  

Хлеб в отдельной сковороде слегка обжарить на масле или приготовить тосты в тостере. Намазать творожным сыром, сверху положить кусочки авокадо, немного сбрызнуть соком лимона и добавить чуточку черного молотого перца.

Гренки с яйцом

Гренки можно приготовить за 7–10 минут

Вам потребуется: хлеб или батон, 2 яйца, сахар, соль, сливочное масло.

Хлеб и батон нарезать ломтиками. Два яйца разбить в глубокой тарелке. Добавить по вкусу сахар и соль, хорошо взбить вилкой. На сковородке растопить сливочное масло. Хлеб окунуть полностью в яйцо и пожарить на масле. Достаточно по 23 минут с каждой стороны. Подавать можно с вареньем, джемом или творожным сыром.

Горошек с сыром

Вам потребуется: сливочное масло, горошек, черри, адыгейский сыр.

На топленом масле поджарить горошек в течение нескольких минут. Добавить нарезанный на половинки или четвертинки черри. Перемешать. Добавить кусочки адыгейского сыра и обжарить всё в течение двух минут. Быстрый завтрак готов!

Паста с томатами

Вам потребуется: спагетти, томаты (можно вяленые), репчатый лук (по желанию), сыр твердых сортов.

Спагетти отварить. В это время на разогретой сковороде обжарить по желанию лук, а также свежие или вяленые томаты в течение 35 минут. Добавить макароны и перемешать. Посыпать сверху натертым сыром, еще раз перемешать.

Омлет с овощами на сковородке

Вам потребуется: 34 яйца, 200 мл молока, твердый сыр, сливочное масло, томаты, болгарский перец, соль, зелень — укроп или петрушка.

Томаты и болгарский перец нарезать небольшими кубиками. Сыр натереть на средней терке. Зелень мелко порубить. Яйца взбить до однородности, добавить молоко, сыр, посолить.

На сковороде на сливочном масле обжарить томаты с болгарским перцем около 5 минут. Залить смесью омлета, посыпать зеленью. Накрыть сковороду крышкой. Готовить на среднем огне около 1020 минут — до загустения яичной смеси.

Вкусные рецепты

В подборке рецептов из фарша есть быстрые чебуреки, сочные «гнездышки» и ароматные запеканки.

Почти каждый горожанин хоть раз задумывался, что приготовить быстро и вкусно на ужин.

В октябре многие устали от консервирования, уксуса и укропных зонтиков. Самое время задуматься о приготовлении десертов.

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Комментарии
4
Татьяна 53
23 минуты
У меня сегодня на завтрак был салат из свежих огурцов(не битых), каша пшённая с тыквой и блины, ведь сегодня родительская суббота.
Jagodka
12 минут
С тыквой варю пшённую и овсяную каши, но никогда не добавляю сахар. Тыква и так сладкая.
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