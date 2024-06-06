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УФАС не понравилась акция доставки суши

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Еда Сет с сюрпризом: доставка обещала клиентам 3 кг суши по акции, но цена оказалась другой — дело возбудило УФАС

Сет с сюрпризом: доставка обещала клиентам 3 кг суши по акции, но цена оказалась другой — дело возбудило УФАС

Антимонопольщики разбираются в рекламе, которые они посчитали недостоверной

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Спорное рекламное объявление нашли в лифте жилого дома

В отношении новосибирской доставки еды ООО «Суши Восток» возбудили дело из-за нарушения закона о рекламе, сказано в банке решений регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

По данным УФАС, нечестное рекламное объявление нашли в лифте одного из жилых домов на Спортивной. Выяснилось, что предложение не соответствует аналогичному на сайте.

— Как указывается в заявлении, на рекламном стенде в лифте многоквартирного жилого дома размещена реклама суши «Сет «В гостях» 3 кг 1850 ₽» (ООО «Суши Восток»). Однако, согласно информации с официального сайта рекламодателя (сушивосток.рф), стоимость сета «В гостях» составляет при условии самовывоза — 1950 руб., при условии доставки — 2150 руб., а вес блюда — 2,75 кг, — сказано в сообщении УФАС.

О нарушении заявил Союз потребителей Новосибирской области. В УФАС уточнили, что рекламное объявление вводит покупателя в заблуждение. «Суши Восток» нарушила несколько статей закона «О рекламе», считают в службе. Рассмотрение дела пройдёт в конце июня.

По данным RusProfile, ООО «Суши Восток» работает с 2016 года, его директор и единственный учредитель — новосибирский предприниматель Вера Логвинова. Выручка компании за прошлый год составила 186 миллионов рублей, чистая прибыль превысила 13 миллионов.

Корреспонденту НГС не удалось связаться с компанией по номеру, указанному в картотеке RusProfile — человек, ответивший на звонок, сказал, что не имеет отношения к «Суши Восток». Редакция направила запрос в организацию.

Ранее НГС писал, что в Роспотребнадзоре назвали места массовых вспышек отравления суши. Одной из закрытых после проверки точек стала искитимская доставка «Лососнём» — НГС пообщался с отравившимися клиентами.

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