На Красном проспекте поставили шеренгу деревянных павильонов — чем там можно поживиться

В Новосибирске на площади перед ТРЦ «Ройял парк» начался фестиваль еды, который продлится два дня. Из-за того, что он начался посреди рабочего дня, на его открытии было мало человек.
Формально фестиваль — совершенно отдельное мероприятие, но, учитывая сроки его проведения, он выглядит как часть празднования Дня города. Подобные площадки торговые центры организуют самостоятельно в надежде, что настроившиеся на праздник горожане заглянут и к ним.
Организаторы анонсировали 15 точек с едой разного типа, для которой были построены одинаковые деревянные павильончики. Корреспондент НГС, впрочем, через час после начала фестиваля насчитал только 11 павильонов, два из которых к тому моменту не работали.
Самый известный широкой публике участник, стабильно принимающий участие в подобного рода фестивалях, — заведение мексиканской кухни Taqueria del centro (расположена на улице Ленина) — к моменту начала фестиваля работать еще не начал.
Среди участников есть арендаторы «Ройял Парка», например кафе грузинской кухни «Есть хинкали», расположенное на третьем этаже, точка с корейской едой Chingu, работающая на фуд-корте.
Принять участие в фестивале решили и владельцы открытого в этом году в районе площади Калинина ресторанчика «Дачные сезоны», которые привезли настоящую (пусть и небольшую) печь для пиццы.
Для любителей сладкого здесь сразу несколько точек: гонконгские вафли с начинкой из взбитых сливок, фруктов и сладостей и кондитерская.
На фестивале обещаны выступления музыкантов (для них выстроена сцена) и развлечения для детей.
Фестиваль продлится до вечера субботы (24 июня). О том, что ждет новосибирцев на выходных, можно узнать из полной программы праздника, которую публиковал НГС ранее.