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На Красном проспекте поставили шеренгу деревянных павильонов — чем там можно поживиться

У «Ройял Парка» проходит фестиваль еды

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Через час после официального начала фестиваля публики на нем было немного

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В Новосибирске на площади перед ТРЦ «Ройял парк» начался фестиваль еды, который продлится два дня. Из-за того, что он начался посреди рабочего дня, на его открытии было мало человек.

Формально фестиваль — совершенно отдельное мероприятие, но, учитывая сроки его проведения, он выглядит как часть празднования Дня города. Подобные площадки торговые центры организуют самостоятельно в надежде, что настроившиеся на праздник горожане заглянут и к ним.

Организаторы анонсировали 15 точек с едой разного типа, для которой были построены одинаковые деревянные павильончики. Корреспондент НГС, впрочем, через час после начала фестиваля насчитал только 11 павильонов, два из которых к тому моменту не работали.

К моменту начала фестиваля работать начали не все его участники

К моменту начала фестиваля работать начали не все его участники

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Самый известный широкой публике участник, стабильно принимающий участие в подобного рода фестивалях, — заведение мексиканской кухни Taqueria del centro (расположена на улице Ленина) — к моменту начала фестиваля работать еще не начал.

Среди участников есть арендаторы «Ройял Парка», например кафе грузинской кухни «Есть хинкали», расположенное на третьем этаже, точка с корейской едой Chingu, работающая на фуд-корте.

Участники фестиваля

Участники фестиваля

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Принять участие в фестивале решили и владельцы открытого в этом году в районе площади Калинина ресторанчика «Дачные сезоны», которые привезли настоящую (пусть и небольшую) печь для пиццы.

Для любителей сладкого здесь сразу несколько точек: гонконгские вафли с начинкой из взбитых сливок, фруктов и сладостей и кондитерская.

Мотки из-под кабеля, которые должны служить столами

Мотки из-под кабеля, которые должны служить столами

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На фестивале обещаны выступления музыкантов (для них выстроена сцена) и развлечения для детей.

Фестиваль продлится до вечера субботы (24 июня). О том, что ждет новосибирцев на выходных, можно узнать из полной программы праздника, которую публиковал НГС ранее.

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