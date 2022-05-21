Завтрак для элиты: в центре Новосибирска открылось модное кафе, где после «датского завтрака» становится жалко датчан

Внутри вас встречают высокие потолки, бетонные стены и довольно вместительный зал. Который (несмотря на место) уже в первые дни и технический характер открытия заполнен более чем наполовину даже в обед.



Чем кормят

Концепция понятна по названию — в Breakfast House кормят завтраками. Эта мода на заведения только для завтраков в России началась, наверное, с московского ресторана Cook'kareku Александра Раппопорта, который вообще работает круглосуточно. Потому что в Москве, понятное дело, утро может настигнуть человека в любое время суток. В Новосибирске завтраки почти весь день давно делает «Утровечера», а первое заведение только для завтраков «Мама дома» появилось в прошлом году. И вот новая попытка.