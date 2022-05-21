Завтрак для элиты: в центре Новосибирска открылось модное кафе, где после «датского завтрака» становится жалко датчан

В Новосибирске входят в моду заведения для завтраков. Еще одно кафе с такой специализацией открыли в центре создатели популярной кондитерской Biscuit House. Обозреватель НГС Стас Соколов считает, что посещение заведения может как минимум способствовать социальному оптимизму. А заодно предлагает еще несколько альтернативных мест, куда можно пойти перекусить с утра, если в холодильнике пусто или просто вы это можете себе позволить.
Кто открыл
Кафе — новый проект создателей кондитерской Biscuit House, молодой семейной пары Печениных. Помимо очевидного успеха их первого заведения собственно у публики (здесь всегда люди), Biscuit House в 2019 году взял Народную премию НГС, которую можно получить, только если за вас проголосует действительно много разных людей. И учитывая небольшой размер кондитерской, такой успех можно считать поистине удивительным.
О достоинствах десертов заведения можно спорить, но что точно не вызывает сомнения — это способность владельцев Biscuit House создавать уникальную атмосферу внутри заведения и то, что называется «движняк», вокруг. Поклонники приходят сюда не только (а может быть, и не столько) за тортами и капкейками, сколько за тем, чтобы почувствовать себя членами некоего клуба. Клуба не то чтобы закрытого, но всё же требующего «знания мест». Кондитерская открылась в новом жилом комплексе, так что набрести на нее случайно практически нереально.
Где
Как и «Бисквитный дом», Breakfast House занял укромное место на первом этаже дорогой новостройки во дворах между Семьи Шамшиных и Каменской. Сам дом с этих улиц, конечно, видно, но то, что в нём может быть какое-то заведение общепита, вам вряд ли даже придет в голову. Место это и так тихое, а тут еще нужно сворачивать куда-то в глубину квартала. Но даже оказавшись совсем рядом, понять, куда идти за утренним кофе, без подсказки непросто — у заведения пока нет даже вывески, только гостеприимно открытая дверь.
Внутри вас встречают высокие потолки, бетонные стены и довольно вместительный зал. Который (несмотря на место) уже в первые дни и технический характер открытия заполнен более чем наполовину даже в обед.
Чем кормят
Концепция понятна по названию — в Breakfast House кормят завтраками. Эта мода на заведения только для завтраков в России началась, наверное, с московского ресторана Cook'kareku Александра Раппопорта, который вообще работает круглосуточно. Потому что в Москве, понятное дело, утро может настигнуть человека в любое время суток. В Новосибирске завтраки почти весь день давно делает «Утровечера», а первое заведение только для завтраков «Мама дома» появилось в прошлом году. И вот новая попытка.
В меню действительно в основном блюда для первой трапезы: каши, блюда из яиц, сэндвичи, легкие салаты. Для завтрака прекрасно, но не очень даже понятно, что здесь заказывать, если вы пришли вечером, например, и встали не час назад.
Цены предполагают, скажем так, определенный уровень возможностей. Самая дешевая позиция — рисовая каша — идет по 280 рублей, а в среднем одно блюдо обойдется рублей в 500, доходя временами до 750. И это не комплексы, напитки придется заказывать отдельно. Воду, правда, нальют бесплатно.
Еда, правда, сочинена довольно прихотливо и будет отлично смотреться в ваших соцсетях. Тут вам и скрэмбл (яичница-болтунья) с красной рыбой, клубникой, авокадо, и гуакомоле-тост с клубникой, и взбитая рикотта со спелыми томатами. Всё модное, передовое, статусное, одним словом. То, что можно продать человеку, готовому потратить на завтрак в районе тысячи на человека (а то и больше, если взять еще и десерт).
Не всегда содержание поспевает за внешними эффектами, впрочем. Гуакамоле, например, оказывается просто раздавленными на скорую руку авокадо — довольно безвкусно, хотя грамотное использование соли, сока лайма и зелени способно творить чудеса даже с самыми обычными плодами.
Ну а взяв что попроще, вы можете и вовсе оказаться наедине с двумя кусочками хлеба, сыра и масла (плюс вареное яйцо) за 400 рублей. И хлеб, и сыр, конечно, непросты и дороги, но после такого «датского завтрака» датчан становится как-то жалко. Ну и в целом ощущение такое, что составитель этого набора пытался как-то оправдать заложенную маржу за счет дорогих продуктов в небольших количествах, а не сделать что-то вкусное, что немедленно хотелось бы повторить.
При этом атмосфера не просто приятная, но даже какая-то обволакивающая. Официанты доброжелательны и внимательны. Люди в зале (даром что кафе только открылось) выглядят так, как будто они ходят сюда не первый год. Кто-то пришел поработать со своим макбуком, рядом девушки зашли посплетничать на обеде, чуть дальше сидит пара, которая, похоже, реально приехала на завтрак. И все неспешно потребляют все эти сложные яичницы и авторские сэндвичи с альтернативно заваренным кофе.
Посещение Breakfast House можно прописать людям с повышенной тревожностью, излишне беспокоящимся о своем будущем в свете общей геополитической неопределенности. Потому что надеть успешное лицо на ужин может каждый. А если человек пришел в неочевидное место позавтракать драниками из батата с яйцом пашот и ремесленным хлебом, то у него, судя по всему, действительно всё хорошо. Посидите рядом — глядишь, проникнитесь.
Куда еще пойти на завтрак
Прямым конкурентом Breakfast House выглядит кафе «Мама Дома» — проект создателей сети «Академия кофе». Здесь больше домашнего уюта и пошире меню (можно заказать полноценный бургер). Вечером, правда, здесь бывает довольно пустовато, потому что алкоголь не укладывается в концепцию, а без бокала вина (или пива) вечер в заведении себе представляют не все. В «Утровечера» вас ждут национальные комплексы (русский, французский, американский и т. д.), что упрощает выбор. Просто решите, еду какой страны вы предпочитаете в это время дня. В Coffee Collective гастрономически выверенные сочетания и возможность не просто заказать, а буквально подобрать кофе под настроение.
Позавтракать можно и в фастфуде. В «Макдоналдсе», например, действует даже особое меню. Если вы никогда не пробовали, то самое время это сделать. Российский бизнес американской корпорации продан сибирскому предпринимателю. И, как уже заявили американцы, заведения в России должны будут отказаться от бренда и привычного меню.