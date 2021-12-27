«Дешевле оливье в 2,5 раза»: три нестандартных рецепта селедки под шубой, которые точно удивят гостей

Знаете, почему селедка под шубой — самый народный новогодний салат? Не оливье, нет, а именно селедка? Потому что она дешевле оливье в два с половиной раза. Думаете, раз дешевле, значит и проще? Ничего подобного! Если хотите удивить гостей нестандартной подачей салата, выбирайте любой из трех рецептов:



Веганский вариант



Веганы — это даже не вегетарианцы. Они вообще не едят продуктов животного происхождения — яиц, сливочного масла, майонеза, селедки. Но ведь селедки-то хочется?



Свеклу, морковь и картофель отвариваем привычным образом. А как же приготовить майонез без желтка? Легко. Вам понадобится королева веганских десертов и соусов — аквафаба. Иными словами — жидкость от консервированного зеленого горошка.

