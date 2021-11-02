Что такое «плохой» и «хороший» холестерин и чем они отличаются

Часто считается, что холестерин однозначно вредный. Но плохую репутацию богатые холестерином продукты получили из-за неправильных представлений о том, какой он бывает и как влияет на здоровье. Важно понимать, что не всегда холестерин оказывает негативное влияние на наш организм. Он может приносить даже пользу. Какую? Рассказывают специалисты.



Во-первых, из холестерина состоят наши клеточные мембраны. Также холестерин является важным элементом для работы нервной системы, ведь он входит в состав оболочек нейронных отростков. Он используется для синтеза многих мужских и женских половых гормонов, участвует в воспроизведении витамина D, который способствует нормальному росту и укрепляет кости.

