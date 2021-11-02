Что такое «плохой» и «хороший» холестерин и чем они отличаются

Часто считается, что холестерин однозначно вредный. Но плохую репутацию богатые холестерином продукты получили из-за неправильных представлений о том, какой он бывает и как влияет на здоровье. Важно понимать, что не всегда холестерин оказывает негативное влияние на наш организм. Он может приносить даже пользу. Какую? Рассказывают специалисты.
Во-первых, из холестерина состоят наши клеточные мембраны. Также холестерин является важным элементом для работы нервной системы, ведь он входит в состав оболочек нейронных отростков. Он используется для синтеза многих мужских и женских половых гормонов, участвует в воспроизведении витамина D, который способствует нормальному росту и укрепляет кости.
— Диетический холестерин влияет на здоровье сердца, — говорит диетолог-нутрициолог Инна Зорина. — Хотя некоторые люди более чувствительны к диетическому холестерину, чем другие, в целом в здоровую диету можно включить продукты, богатые питательными веществами и холестерином. Фактически включение в свой рацион богатых холестерином питательных продуктов, таких как яйца и цельный йогурт, может улучшить здоровье, усиливая чувство сытости и обеспечивая важные питательные вещества, которых не хватает другим продуктам.
В организм холестерин поступает в виде животных жиров, которые содержатся в пищевых продуктах. Общее количество холестерина в организме составляет примерно 140 граммов. Но этого недостаточно, поэтому необходимый остаток (до 80%) восполняется изнутри благодаря работе печени.
По словам специалистов, холестерин не может попадать в клетки, потому что его невозможно растворить в воде. Поэтому ему нужны «союзники» — белковые компоненты, помогающие холестерину попадать в нужные места. Такой тандем обычно называют липопротеинами, которые имеют различную плотность. Именно в связи с этой плотностью холестерин имеет подразделения на «плохой» и «хороший».
— Липопротеины с низкой плотностью (источник «плохого» холестерина) имеют в составе меньше белка и больше холестерина и триглицеридов, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — В процессе движения из-за объемных молекул они оставляют на стенках сосудов слишком много вредных веществ в виде самого холестерина и липидов. Липопротеины с высокой плотностью (источник «хорошего» холестерина), наоборот, содержат больше белка и холестериновых молекул. Их движение происходит гораздо легче и быстрее.
Узнать о соотношении двух видов холестерина можно при сдаче анализов крови. Нормальными показателями считаются: общий холестерин — меньше 5,5 миллимоль/литр, триглицериды — менее 1,7 миллимоль/литр, ЛПНП — меньше 3,5 миллимоль/литр, содержание ЛПВП: мужчины — более 1, женщины — более 1,2 миллимоль/литр.
СЮЖЕТ
Количество «хорошего» холестерина в организме может снизиться из-за ожирения и сахарного диабета, также этому способствуют курение и еда, богатая быстрыми углеводами.
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