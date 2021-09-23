Из чего сделаны «дошираки» и кому их лучше не есть — рассказывают эксперты

Благодаря простоте приготовления, удобству упаковки и разнообразию вкусов лапша быстрого приготовления стала очень популярной в России еще в девяностые годы. И с того же времени появились те, кто говорил, что в «дошираках» нет ничего плохого, и те, кто заявлял, что хуже еды не придумаешь — мол, там сплошные красители, заменители, добавки и прочая химия.



Но эксперты говорят, что «Доширак» — это обычная яичная лапша быстрого приготовления. Предварительно приготовленная, пропаренная и высушенная, сделанная чаще всего из пшеничной хлебопекарной муки. Пастой не назовешь, но вермишелью — вполне.

