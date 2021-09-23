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Из чего сделаны «дошираки» и кому их лучше не есть — рассказывают эксперты

Пока вы завариваете лапшу быстрого приготовления, исследователи как следует к ней присмотрелись

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Есть лапшу быстрого приготовления можно. Но не всем и не каждый день

Есть лапшу быстрого приготовления можно. Но не всем и не каждый день

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Благодаря простоте приготовления, удобству упаковки и разнообразию вкусов лапша быстрого приготовления стала очень популярной в России еще в девяностые годы. И с того же времени появились те, кто говорил, что в «дошираках» нет ничего плохого, и те, кто заявлял, что хуже еды не придумаешь — мол, там сплошные красители, заменители, добавки и прочая химия.

Но эксперты говорят, что «Доширак» — это обычная яичная лапша быстрого приготовления. Предварительно приготовленная, пропаренная и высушенная, сделанная чаще всего из пшеничной хлебопекарной муки. Пастой не назовешь, но вермишелью — вполне.

Специалисты Росконтроля изучили ингредиенты, перечисленные на этикетках 17 популярных макаронных изделий быстрого приготовления, чтобы выяснить, есть ли в них что-то, опасное для здоровья.

У всех образцов в составе заявлены пшеничная мука, растительное масло (соевое или подсолнечное) и сушеные овощи (лук, томаты, паприка, чеснок, сельдерей, морковь, кукуруза, петрушка). Встречаются грибы, водоросли. Также маркировка каждого образца сообщает о наличии соли и острых специй (черный или красный перец, чеснок, имбирь, кориандр, гвоздика, мускатный орех), в составе практически всех образцов лапши быстрого приготовления есть сахар. А вот мясо можно встретить далеко не в каждой пачке.

— Из 17 наших образцов о наличии мясного вкуса или мяса (в том числе птицы) крупным броским шрифтом сообщают 14 упаковок, — говорится в результатах исследования. — В составе изделия «вермишель с говяжьим бульоном "Красная цена"» — фарш говяжий варено-сушеный. У лапши и вермишели «Роллтон» (мясной и куриной) к макаронным изделиям прилагается сушеная говядина / курица. Плюс соответствующие ароматизаторы. В перечне ингредиентов Big Bon «говядина + соус томатный» также указана сушеная говядина. А в Big Bon «курица + соус сальса» и «куриная лапша с пряным соусом» — сушеная курица.

Самой противоречивой эксперты посчитали продукцию под маркой «Доширак».

На этикетке крупно — «Лапша со вкусом свинины». В перечне ингредиентов — порошок из бульона свинины. На этикетке — «Сытный обед со вкусом говядины». Говядину изображает соевое мясо, экстракт говядины, порошок бульона из говядины. На этикетке: лапша «Чачжан Мён» с овощами и кусочками мяса. А в составе из мясного — только свиное сало.

Кроме всем понятных продуктов в составе макаронных изделий быстрого приготовления можно встретить различные пищевые добавки.

Что чаще всего можно встретить в лапше быстрого приготовления

Что чаще всего можно встретить в лапше быстрого приготовления

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Продукты, содержащие подобные ингредиенты, считаются безопасными, но не могут быть рекомендованы, например, для людей, страдающих желудочными заболеваниями, и для детского питания.

— Считается, что основной вред лапши быстрого приготовления — в таких пищевых добавках, как консерванты, усилители вкуса, искусственные красители и прочее, — говорит руководитель экспертного направления «Росконтроль» Андрей Мосов. — Однако все ингредиенты (из указанных в составе наших образцов) разрешены законодательством, а значит, у нас нет оснований утверждать, что они опасны для здоровья.

Зато сама по себе лапша быстрого приготовления, сделанная из пшеничной муки высшего сорта, бедной микронутриентами, — не лучший выбор для людей, ведущих здоровый образ жизни. Обилие соли в «дошираках» при регулярном употреблении такой лапши — фактор риска артериальной гипертензии (повышенного давления), а жгучие специи увеличивают риски появления заболеваний органов пищеварения. Кроме того, в такой лапше могут содержаться гидрогенизированные жиры. В них-то и заключается настоящий вред для организма. При этом в составе они чаще всего не указаны.

— Лапша быстрого приготовления не содержит в себе ничего полезного и нужного нашему организму, — говорит врач диетолог, эндокринолог Алена Горшкова. — Это очень вредный фастфуд. Регулярное употребление такой пищи может приводить к развитию или обострению желудочно-кишечной патологии, например, гастрита, язвенной болезни желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки. Повышение кислотности и боли в эпигастральной области — первые признаки начинающегося заболевания, в этот период следует отказаться от употребления такой лапши.

Пять причин, по которым не стоит налегать на лапшу быстрого приготовления

Пять причин, по которым не стоит налегать на лапшу быстрого приготовления

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Развитие таких заболеваний связано с низким качеством готового продукта, с высоким содержанием вкусовых добавок, антиокислителей и стабилизаторов. Усугубляет эту ситуацию опасная пищевая зависимость, когда наш мозг требует данных веществ часто и регулярно. К тому же нас подкупает быстрота и простота приготовления.

Многие потребители отмечают, что приправы, которые добавляются в лапшу, крайне острые или соленые. Это приводит к повышению давления, склонности к отекам и развитию заболеваний почек. Также данный продукт достаточно калориен. Из-за глутамата натрия (усилителя вкуса), чтобы насытиться, нам порой мало 1 порции. В итоге мы съедаем больше, чем требуется, и это приводит к набору веса и развитию ожирения.

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