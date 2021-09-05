Рейтинг фастфуда: от самого полезного — к самому опасному

Немного подробнее можно остановиться на наггетсах. Вы никогда не угадаете их точный состав. Количественное соотношение мяса и всего остального в них — фортуна, лотерея. Специалисты Роскачества провели экспертизу, которая показала, что зачастую в них очень много панировки (до 50% от всей массы). Но поскольку нормативов относительно ингредиентов нет, то производители ничего и не нарушают.



Также в наггетсах может быть чересчур много влаги. Да, благодаря этому они получаются сочнее, но вы переплачиваете за обычную воду. А из-за того, что в наггетсах, помимо куриного мяса, присутствует много других ингредиентов (в том числе не указанных в составе, например соевая мука вместо соевого белка, шкурка птицы вместо филе), их пищевая ценность по сравнению с той же куриной грудкой куда ниже. И не забывайте, что наггетсы — продукт глубокой переработки. С сахаром. Пусть он и не ощущается, но он есть.



— Со временем из-за бесконтрольного употребления большого количества сахара у человека формируется инсулинорезистентность, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Снижается чувствительность рецепторов к инсулину. То есть глюкозы в крови много, но она не усваивается, не попадает в клетку, клетка испытывает голод и не получает глюкозу для выполнения энергетических функций. В ответ на это человек еще больше потребляет сладкого и только усугубляет ситуацию. Чрезмерное потребление сахара неизбежно приводит к развитию углеводной зависимости и со временем — к формированию сахарного диабета, ожирения.



Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.



В чем основной вред фастфуда?

Хотя чаще всего фастфуд сегодня стараются как-то адаптировать под потребности клиентов, которые стали следить за своим рационом и придерживаются правильного питания, диетологи рекомендуют всё-таки не есть его каждый день. Калорийность таких блюд всё-таки высока, в составе большинства блюд много трансжиров, соли (привет, отеки, проблемы с почками, гастрит и колит) и сахара. Не забывайте и про быстрые углеводы, которые рано или поздно приведут к лишнему весу.

