Новосибирск поставил рекорд России по суши-барам — за год их количество выросло почти втрое

Специалисты сервиса 2ГИС подсчитали, как изменилась структура общепита в крупнейших городах России. Новосибирск стал лидером по темпам роста суши-баров и кулинарий.



Аналитики рассмотрели 15 крупнейших городов России с населением более миллиона жителей. В исследовании сравнивались данные справочника в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года. В целом количество заведений общепита в российских миллионниках выросло на 8,9%. Этот рост оказался в три раза меньше, чем было в 2019 году.



Лидерами роста в 2020 году стали суши-бары (рост 35%), пекарни (30,5%) и пиццерии (22,2%). Под суши-барами 2ГИС понимает заведения, предлагающие роллы в качестве одного из основных блюд, в том числе и те, что ориентированы на доставку. Быстрее всего количество точек общепита росло в Волгограде (увеличение на 25,4%), Уфе (16,7%) и Москве (13,5%).