Новосибирск поставил рекорд России по суши-барам — за год их количество выросло почти втрое

Число суши-баров Новосибирска за 2020 год выросло почти в три раза
Специалисты сервиса 2ГИС подсчитали, как изменилась структура общепита в крупнейших городах России. Новосибирск стал лидером по темпам роста суши-баров и кулинарий.
Аналитики рассмотрели 15 крупнейших городов России с населением более миллиона жителей. В исследовании сравнивались данные справочника в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года. В целом количество заведений общепита в российских миллионниках выросло на 8,9%. Этот рост оказался в три раза меньше, чем было в 2019 году.
Лидерами роста в 2020 году стали суши-бары (рост 35%), пекарни (30,5%) и пиццерии (22,2%). Под суши-барами 2ГИС понимает заведения, предлагающие роллы в качестве одного из основных блюд, в том числе и те, что ориентированы на доставку. Быстрее всего количество точек общепита росло в Волгограде (увеличение на 25,4%), Уфе (16,7%) и Москве (13,5%).
Новосибирск занял лишь пятое место по общему росту числа заведений, который составил 7,9%. Но даже этот показатель выглядит впечатляюще, если учесть, что оборот ресторанного рынка Новосибирска в 2020 году сократился на 21% (данные Росстата).
При этом город смог поставить сразу два рекорда. Здесь в
Столь стремительный рост точек с роллами сами участники рынка объясняют пандемией и развитием сегмента доставки, для которой это блюдо оказалось наиболее удобным (они не теряют потребительских качеств при хранении в холоде) и наименее затратным с точки зрения открытия нового заведения.
Лидером роста в этом сегменте стала сеть «Суши Восток» у которой еще в 2019 году было
Другими активно развивающимися форматами стали пиццерии (21,2%) и пекарни (21,8%). Лидерами в сегменте пиццерий остаются «Папа Джонс» и «Додо пицца», у которых сейчас по десять работающих заведений.
А вот количество баров и ресторанов практически не изменилось. А столовые, которые и так активно открывались в последние годы, и вовсе показали отрицательную динамику, их стало меньше на 2,7%. Самое значительное падение испытал сегмент точек с напитками навынос (обычно это кофе), который потерял почти 7%.
Новосибирск стал лидером не только по темпам роста количества суши-баров, но и по плотности заведений, предлагающих услуги доставки еды.