Новосибирск попал в лидеры России по числу ресторанов с доставкой еды

Специалисты сервиса 2ГИС подсчитали, как изменилась за 2020 год сфера доставки еды в городах-миллионниках. Как и следовало ожидать, в целом этот вид услуг показал почти двукратный рост, а Новосибирск попал в тройку лидеров как по темпам этого роста, так и по количеству заведений, откуда теперь можно получить блюда домой или в офис.

По данным 2ГИС, количество ресторанов, кафе и других заведений общепита, блюда которых можно заказать с доставкой на дом, в январе 2021 года в российских городах-миллионниках достигло 20 161 — на 123% больше (в 2,2 раза ), чем в начале 2020 года.

