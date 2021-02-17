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Новосибирск попал в лидеры России по числу ресторанов с доставкой еды

Количество заведений, предлагающих эту услугу, выросло за год на 126%

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Для того чтобы преуспеть в сегменте доставки, заведениям пришлось освоить новые для себя блюда&nbsp;

Для того чтобы преуспеть в сегменте доставки, заведениям пришлось освоить новые для себя блюда 

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Специалисты сервиса 2ГИС подсчитали, как изменилась за 2020 год сфера доставки еды в городах-миллионниках. Как и следовало ожидать, в целом этот вид услуг показал почти двукратный рост, а Новосибирск попал в тройку лидеров как по темпам этого роста, так и по количеству заведений, откуда теперь можно получить блюда домой или в офис.

По данным 2ГИС, количество ресторанов, кафе и других заведений общепита, блюда которых можно заказать с доставкой на дом, в январе 2021 года в российских городах-миллионниках достигло 20 161 — на 123% больше (в 2,2 раза), чем в начале 2020 года.

Самую большую активность в этом направлении развернули рестораторы Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска. В Петербурге число заведений с доставкой готовых блюд за год выросло на 180%. В Москве — на 170%, в Новосибирске — на 126%. Всего в Москве 6944 точки с доставкой, в Санкт-Петербурге — 3339, в Новосибирске — 1259.

Среди аутсайдеров оказались Красноярск (59% рост), Ростов-на-Дону (61%) и Волгоград (62%). Еще один крупный сибирский город, попавший в рейтинг 2ГИС, Омск — показал результат в 89%.

Еще более впечатляющими достижения Новосибирска выглядят, если сопоставить количество ресторанов с доставкой и население города. Так, в Санкт-Петербурге на каждый ресторан с доставкой приходится 1616 жителей, в Москве — 1827, а в Новосибирске — всего 1293.

Причина такого взрывного роста доставки — пандемийные ограничения. Лишившись возможности работать в обычном режиме, заведения были вынуждены заняться продажей блюд навынос и доставкой, поскольку это было единственным способом удержаться на плаву.

Нужно отметить, что новосибирские рестораторы не просто попытались перевести в формат доставки свое обычное меню, а часто осваивали из-за этого новые для себя блюда. Так, например, поступил гастропаб «Коробок», открывшийся как раз незадолго до начала эпидемии. После введения запрета на обслуживание посетителей в зале здесь начали печь так называемую «римскую пиццу», и для многих клиентов это стало первым блюдом, которое они здесь смогли попробовать.

В кафе мексиканской кухни New Mexico поначалу пытались сделать ставку на мексиканские блюда «уличной еды» (буррито, кесадию и т. д.) и даже предлагали блюдо на компанию — большую сковороду с паэльей. Но достичь нужных объемов продаж таким образом не удалось. Тогда владельцы решили освоить блюдо, которого никогда не было в меню, — пиццу. Для этого сотрудника заведения пришлось послать на стажировку в Москву.

В кафе паназиатской кухни Aziatish ресторатора Дениса Иванова в пандемию ввели позицию «рамен-конструктора» — набора из лапши, бульона, маринованного яйца, мяса и зелени, которые можно было легко превратить в готовое блюдо дома (в случае доставки уже собранного рамена лапша успевала размокнуть во время транспортировки и повторного разогрева, что портило качество блюда).

— Хотя после снятия основных ограничений посетители вернулись в общепит, заведения в большинстве своем сохранили доставку готовых блюд, — отмечает руководитель контакт-центра 2ГИС Надежда Воронова.

А в ресторанной группе Friends Orchestra даже превратили создававшийся как служба доставки проект Noodle Police в новое заведение.

Столь активный выход на рынок доставки новых игроков изменил и состав доставляемых блюд. Так, по словам директора по развитию сервиса Delivery Club Олега Хаустова, если до 2020 года самыми популярными блюдами у клиентов считались пицца, роллы и бургеры, то в прошлом году заметно вырос спрос на более привычную, домашнюю еду.

Ранее обозреватель НГС подготовил гид по бургерным Новосибирска, куда лучше прийти самому, — доставить такие бургеры, сохранив внешний вид, будет непросто.

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2ГИСдоставка еды
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