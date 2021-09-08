«В отдел пособий — как в СССР очередь за колбасой». 5 рассказов многодетных о льготах, которые невозможно получить

5 читателей НГС рассказали о льготах для многодетных семей
О льготах для многодетных семей ходит много слухов, и не все они хорошие. Учитывая, что правила выплаты пособий меняются, многие даже не знают, что и когда им полагается. Другие утверждают, мол, все многодетные живут за счет пособий, и вообще, эти пособия стоит урезать. Так ли это на самом деле? Мы спросили многодетных родителей о необходимости пособий, полезности льгот и отношении соцслужб. Публикуем 5 мнений.
Очень много «но»
Много лайфхаков нам рассказала многодетная мама под ником nikolettahvan в «Инстаграме». Возможно, вы знали не все из них:
— Многодетной семьей мы стали в 2013 году. Тогда давали разово при рождении чуть более 18 тысяч рублей, региональный сертификат на 100 тысяч рублей, которым не так легко воспользоваться, как кажется. Он у меня до сих пор лежит: не знаю, что с ним делать. Можно потратить на машину, но кто захочет ждать 2-3 месяца остаток денег?! Можно на строительные материалы, но чеки должны быть именные... А где же их взять?! Например, «Леруа» не делает такие. Можно на лечение ребенка, но неизвестно, какие случаи подходят. Моя многодетная подруга хотела сделать за счет сертификата ребенку операцию на глаза (очень плохое зрение), но ей сказали, что этот случай не подходит.
С 1,5 до 3 лет платили по 8 тысяч ежемесячно. Также есть субсидия на коммунальные услуги: 30% от оплаты воды, тепла и электроэнергии возвращают обратно. В период начала пандемии раза три давали на каждого школьника по пакету продуктов. В школе кормят детей бесплатно. Раз в год на каждого школьника выплачивают по 2 тысячи на школьную форму и 5 тысяч — на сборы первоклассника. Еще есть пособие для многодетных родителей в разводе (для тех, с кем дети проживают): на каждого ребенка раз в квартал по 2 тысячи платят. У детей бесплатный проезд в городском транспорте, кроме маршруток, для родителей проезд платный. Многодетных ставят первыми в очереди в детский сад, но я этого не заметила: сын пошел в сад в 4 года. Также в приоритете дети из многодетных семей при поступлении в вуз.
Можно встать на очередь на землю и квартиру, но, сами понимаете, что квартиру вообще нереально получить, а землю многим дают такую, что лучше бы вообще не давали. Многие жалуются, что построить нельзя ничего, так как какой-нибудь газ проходит или ещё чего-нибудь. Говорят, еще можно ездить в санатории детям бесплатно. Однако слышала, что они оставляют желать лучшего, да и детей я одних боюсь отпускать, а сопровождающий уже идет платно.
Есть частные организации и магазины, которые на свое усмотрение делают скидки. В зоопарк детям и одному родителю полностью бесплатно, на «Колесе обозрения» на набережной скидка есть. Это все про многодетные семьи, где 3-4 ребенка, а для семей с 5-7 детьми есть другие «плюшки». Может, есть еще что-то, о чем я не знаю, так как особо не говорят — специально, может быть, — что нам полагается. Например, о пособии для разведенных родителей мне соседка рассказала, а не в отделе пособий, хотя я спрашивала, что мне еще полагается.
Относятся, как к попрошайкам
Мама пятерых детей под ником maiskaia1055 в «Инстаграме» высказала свою точку зрения:
— Государство даёт сейчас много, а вот препоны начинаются на местах при оформлении. Многие даже не знают, чем можно воспользоваться. А люди, которые работают в соцзащите, зачастую относятся к многодетным, как к попрошайкам. Понятно, что есть много многодетных семей, в которых родители пьют и живут только на пособия. Но нельзя всех под одну гребёнку мести. Я знаю семьи, которые отказываются от пособий только из-за того, что к ним унизительно относятся сотрудники, принимающие документы. Но опять же не все.
Скажу честно, я подаю на все пособия и льготы, которые дает государство. На многие не прохожу, но не расстраиваюсь, я ведь работаю и мои дети не нуждающиеся. Многих возмущает, что необходимо собирать справки, копии. Не вижу в этом ничего страшного: хочешь полопать — надо потопать. Еще есть медаль материнской доблести за пятерых детей, к которой прилагается 50 тысяч рублей. Медаль ведь даётся за достойное воспитание детей, маме необходимо предоставить характеристики о детях, о семье, о себе. Про медаль тоже многие ругаются, что надо много бумаг собрать. Ну, а как по-другому?
Сравним Новосибирск с другими городами
Многодетная мама под ником anna.veret в «Инстаграме» говорит, что практически все пособия предусмотрены для «нищих» (то есть доходы должны быть меньше прожиточного минимума, даже при превышении этой суммы на 100 рублей льготы не положены):
— Нам есть, с чем сравнить. Например, возьмём Сахалин. Область уже давно «подкармливает» беременных (более 2 тысяч дают на витаминизированное питание), а потом выплата продолжается уже на витамины ребенку. Местный сертификат на второго ребенка составляет более 200 тысяч, а с рождением третьего ребенка область помогает купить квартиру, оплачивая 50 % стоимости жилья (но не более 2-х миллионов рублей). В совокупности с федеральными капиталами очень прилично получается. Можно купить квартиру или полностью закрыть ипотеку.
В Новосибирске за третьего ребенка капитал составляет 113 тысяч, а на четвертого вообще ничего не положено. Есть скидка на покупку автомобиля, на налоги. В Москве любая машина (хоть там 1000 лошадиных сил) многодетной семьи полностью освобождается от уплаты налогов, еще дается бесплатная парковка по городу. В Новосибирске есть ограничение в 150 лошадей. Как они себе это представляют, интересно? Машина с тремя рядами сидений явно больше по силам. У нас, например, Тойота Ипсум, даже не микроавтобус, — и то 162 л. с. И тут, как сейчас шутят, «а всё, а ничего вам не положено, сильно богатые». Скидки на квартплату, тоже не на весь чек за месяц, а на отдельные категории услуг.
Отдельное кино — это молочная кухня, просто финиш, скорее бы придумали денежную замену. В Москве или Питере дают всё — от смеси до фруктовых и овощных пюре. Причём ты пришёл, забрал, сколько тебе положено упаковок, и ешьте на здоровье! Здесь нужно каждый божий день (и выходные, и праздники) ходить на молочную кухню ради ложки творога и двух глотков кефира. Два раза пропустил — попадаешь в блок. Ладно бы эти кухни были на каждом углу, так нет же, пунктов крайне мало. Если ехать на общественном транспорте, тратя на дорогу 50 рублей, то теряется вся целесообразность. Поэтому мы не ходим на молочную кухню.
Ещё хочется отдельно про лекарства упомянуть. Приехали мы на ПМЖ в Новосибирск в 2017 году, и за всё это время мы не получили ни одной таблетки. Я была сильно удивлена, что местные мамочки даже не в курсе, что государство обеспечило детей бесплатными лекарствами до трех лет, а многодетных — до семи. Дети успели постоять на учете в двух поликлиниках, но ответы везде примерно одинаковые: «Нет лекарств!» И это даже не зависит от месяца — их никогда нет. А одна педиатр нам заявила: «Ой, что вы все так уповаете на бесплатные лекарства, нет ничего!». В других областях есть значит, а в Новосибирске напряжёнка.
В общем и целом, ничего путного — по мелочи, но и на этом спасибо! Мы всё-таки не для области детей рожали. Просто, раз государство так сильно «топит» за повышение демографии, могли бы и «плюшки» раздать на всех, а не только на Москву.
Почти все льготы — мизер
Мама под ником olyatreskova в «Инстаграм» пояснила, какие льготы положены для многодетных малообеспеченных семей:
— Мы получаем ежемесячно на четвертого (и на третьего получали) до достижения им трёх лет сумму в размере прожиточного минимума. Плата в саду за питание в размере 50%, а потом раз в квартал соцзащита ещё переводит компенсацию этой платы в размере, 20, 40 и 70 процентов на первого, второго и третьего ребенка, соответственно.
Когда родился третий ребенок в 2016 году, мы встали в очередь на земельный участок для дачного строительства. А так как все законы земельные поменялись, и такого типа участков теперь нет, в этом году мы получили участок 10 соток для садоводства. Правда, он находится в сельсовете, где нет ни электричества, ни воды, ничего, кроме поляны и деревьев. И когда там появятся коммуникации, думаю, пройдет лет 15–20. Тогда нам будет лет по 60, и он нам будет уже не по силам. Поэтому по документам он у нас есть, а по факту там даже картошку не посадить, потому что её выкопают (там нет никаких заборов). У нас есть дача, которую мы сами купили — всё лето живём и всё на ней выращиваем.
На Новый год от соцзащиты детям конфеты в подарок. В сад мы стоим в льготной очереди, но по факту первыми всё равно попадают дети военных, тех, кто служил в армии, дети прокуроров и судей, потом мы и все остальные. Пару раз нам давали вещи, но это тоже сначала, я так понимаю, персонал соцслужб по своим раздаёт, а потом то, что осталось, раздают многодетным малообеспеченным. Ещё мы освобождены от налога на землю, квартиру и машину до совершеннолетия второго ребёнка. После этого у нас уже не будет статуса многодетной семьи.
Поэтому то, что многодетные живут на пособия, — это неправда, самая весомая плата — это прожиточный минимум на ребенка до 3 лет, а всё остальное — мизер. Мы живём и рассчитываем только на свои силы. Самое сложное для мамы — найти работу, потому что, когда я начала ее искать, всех пугало наличие маленьких детей. Если бы этот вопрос тоже как-то регулировался, было бы чудесно, потому что я хочу на работу, хочу получать зарплату, а в итоге в свои 37-38 лет с 4 детьми, двумя дипломами никому не нужна. В центре занятости вообще бредовые правила: если ты больше года нигде не работал (а моя компания ликвидировалась, когда третьему ребенку не исполнилось и 1,5 лет), то тебе предлагают работу любую: дворником, уборщицей — жесть, конечно.
«Бред и геморрой»
Объяснил нам всю суть льгот для многодетных семей читатель под ником dmitry_timofev в «Инстаграме»:
— На любую выплату надо делать кучу справок, и это ерунда по сравнению с тем, что на любую льготу столько ограничений и условностей. В итоге, потратив кучу времени, на это всё тебе говорят, что прожиточный минимум выше на 56 рублей на человека. Или еще что-то. Спасибо добрым людям, что хоть компенсацию восстановили за квартплату кое-как с третьего посещения (там 700 рублей в месяц). Вроде льготы положены, а реально что-то получить — геморрой полный. А отдел пособий Ленинского района — как в СССР очередь за колбасой. Реально, чтобы успеть до работы, приходилось в 5.30 утра приезжать и занимать очередь к специалисту. Это ли не бред? На разные пособия разные документы и ксерокопии нужны. Жене по 300 рублей в месяц на ребенка платили — тоже душу пришлось вынуть, ДНК-тест сдать. Пока сам не столкнешься, не описать словами. И суммы-то смешные, и всё меняется каждый раз: то требования, то льготы.
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