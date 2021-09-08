«В отдел пособий — как в СССР очередь за колбасой». 5 рассказов многодетных о льготах, которые невозможно получить

В общем и целом, ничего путного — по мелочи, но и на этом спасибо! Мы всё-таки не для области детей рожали. Просто, раз государство так сильно «топит» за повышение демографии, могли бы и «плюшки» раздать на всех, а не только на Москву.

Почти все льготы — мизер

Мама под ником olyatreskova в «Инстаграм» пояснила, какие льготы положены для многодетных малообеспеченных семей:

— Мы получаем ежемесячно на четвертого (и на третьего получали) до достижения им трёх лет сумму в размере прожиточного минимума. Плата в саду за питание в размере 50%, а потом раз в квартал соцзащита ещё переводит компенсацию этой платы в размере, 20, 40 и 70 процентов на первого, второго и третьего ребенка, соответственно.

Когда родился третий ребенок в 2016 году, мы встали в очередь на земельный участок для дачного строительства. А так как все законы земельные поменялись, и такого типа участков теперь нет, в этом году мы получили участок 10 соток для садоводства. Правда, он находится в сельсовете, где нет ни электричества, ни воды, ничего, кроме поляны и деревьев. И когда там появятся коммуникации, думаю, пройдет лет 15–20. Тогда нам будет лет по 60, и он нам будет уже не по силам. Поэтому по документам он у нас есть, а по факту там даже картошку не посадить, потому что её выкопают (там нет никаких заборов). У нас есть дача, которую мы сами купили — всё лето живём и всё на ней выращиваем.

На Новый год от соцзащиты детям конфеты в подарок. В сад мы стоим в льготной очереди, но по факту первыми всё равно попадают дети военных, тех, кто служил в армии, дети прокуроров и судей, потом мы и все остальные. Пару раз нам давали вещи, но это тоже сначала, я так понимаю, персонал соцслужб по своим раздаёт, а потом то, что осталось, раздают многодетным малообеспеченным. Ещё мы освобождены от налога на землю, квартиру и машину до совершеннолетия второго ребёнка. После этого у нас уже не будет статуса многодетной семьи.

Поэтому то, что многодетные живут на пособия, — это неправда, самая весомая плата — это прожиточный минимум на ребенка до 3 лет, а всё остальное — мизер. Мы живём и рассчитываем только на свои силы. Самое сложное для мамы — найти работу, потому что, когда я начала ее искать, всех пугало наличие маленьких детей. Если бы этот вопрос тоже как-то регулировался, было бы чудесно, потому что я хочу на работу, хочу получать зарплату, а в итоге в свои 37-38 лет с 4 детьми, двумя дипломами никому не нужна. В центре занятости вообще бредовые правила: если ты больше года нигде не работал (а моя компания ликвидировалась, когда третьему ребенку не исполнилось и 1,5 лет), то тебе предлагают работу любую: дворником, уборщицей — жесть, конечно.

«Бред и геморрой»

Объяснил нам всю суть льгот для многодетных семей читатель под ником dmitry_timofev в «Инстаграме»:

— На любую выплату надо делать кучу справок, и это ерунда по сравнению с тем, что на любую льготу столько ограничений и условностей. В итоге, потратив кучу времени, на это всё тебе говорят, что прожиточный минимум выше на 56 рублей на человека. Или еще что-то. Спасибо добрым людям, что хоть компенсацию восстановили за квартплату кое-как с третьего посещения (там 700 рублей в месяц). Вроде льготы положены, а реально что-то получить — геморрой полный. А отдел пособий Ленинского района — как в СССР очередь за колбасой. Реально, чтобы успеть до работы, приходилось в 5.30 утра приезжать и занимать очередь к специалисту. Это ли не бред? На разные пособия разные документы и ксерокопии нужны. Жене по 300 рублей в месяц на ребенка платили — тоже душу пришлось вынуть, ДНК-тест сдать. Пока сам не столкнешься, не описать словами. И суммы-то смешные, и всё меняется каждый раз: то требования, то льготы.