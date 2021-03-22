Самозанятые. Как таксистов, фотографов и репетиторов заставили платить налоги и что из этого вышло

Еще один нюанс — платить налог на профессиональный доход можно до 2028 года. Только на этот срок власти гарантировали, что не будут ухудшать условия для предпринимателей (поднимать ставки или вводить отчеты). Что будет дальше, пока не знает никто. Экономисты предполагают, что, если государство начнет жестче контролировать самозанятых, многие из них могут снова уйти в тень.

— Если заставят вести статистику доходов-расходов, люди начнут массово отказываться от статуса. Кому хочется вести документооборот? Это сложно, дорого, это безумие, — говорит экономист Александр Трахтенберг.

Так что сейчас властям предстоит оценить, насколько выгодно государству собирать налог без контроля реальных доходов самозанятых. А пока режим действует как добровольные пожертвования бизнесменов в налоговую и фонд обязательного медицинского страхования.

Если вы задумываетесь о том, чтобы зарегистрироваться в системе, прочитайте понятную инструкцию о том, как это сделать.

Мы писали и о других изменениях в налоговом законодательстве. Например, с 2021 года в России начал действовать подоходный налог, который нужно платить с процентов по банковским вкладам. Прочитайте, кому, как и в каком размере его придется платить.

