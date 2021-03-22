Самозанятые. Как таксистов, фотографов и репетиторов заставили платить налоги и что из этого вышло

Целый год в таких регионах России, как Санкт-Петербург, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Башкортостан собирают новый налог — на профессиональную деятельность. Это его официальное название, по-простому — налог для самозанятых. Зарегистрироваться в этом статусе жителям этих регионов предложили с
С лета 2020 года самозанятым может стать житель любого региона России. Главной задачей введения этого режима в стране была легализация бизнеса, власти рассчитывали, что низкая процентная ставка (
Наши коллеги из E1.RU изучили первые итоги эксперимента, чтобы выяснить, удалось ли вывести бизнес из тени, и расспросили самозанятых о том, почему они всё же захотели делиться деньгами с налоговой.
Кто такие самозанятые?
Это репетиторы, фотографы, мастера маникюра, стилисты, парикмахеры, швеи, таксисты — в общем, представители любых профессий, которые работают сами на себя. До 2020 года многие из них зарабатывали неофициально — никак не отчитывались о доходах перед налоговой. Новый режим предложил им легализоваться, сохранив для себя почти максимальную выгоду.
По закону самозанятые платят налог
Всего в России, по данным на
Как говорит уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, это люди, которые впервые решили заняться предпринимательской деятельностью, предприниматели, которые ушли с других налоговых режимов, и те, кто всегда работал, но в нелегальном поле.
Самое большое число среди самозанятых — таксисты, те, кто сдает в аренду квартиры, репетиторы и строители.
— Если взять в пример Свердловскую область, которая занимается одно из первых мест по числу самозанятых в стране, после Москвы и Петербурга, то здесь на первом месте грузовые и пассажирские перевозки — около 7,7%, деятельность по доставке — 2,7%, информационные услуги, маркетинг, реклама — 2,5%, ремонт и строительство — 2%, деятельность по сдаче в аренду квартир — 1,8%, торговля самостоятельно произведенным товаром — 1,7%, обучение и репетиторство — 1,6%. Более 80% чеков выписаны в адрес физлиц, — рассказала нашим журналистам из E1.RU начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления ФНС по Свердловской области Юлия Смирнягина.
За 2020 год самозанятые перечислили в бюджет региона
По стране за время действия налога на профессиональный доход для самозанятых (с 2019 года) выбравшие такой вид налогообложения зарегистрировали доходов более чем на 294 млрд рублей и сформировали более 262 млн чеков (средний чек составил 1118 рублей).
Зачем регистрироваться фрилансерам?
Регистрируют в системе для самозанятых добровольно: пока в России налоговая не разыскивает их, чтобы заставить спать спокойно. Если изначально фрилансеров пугали крупными штрафами за неуплату налогов и советовали скорее легализовать бизнес, то теперь заманивают всевозможными «бонусами». Например, отсутствием отчетности и возможностью взять кредит.
Фотограф из Екатеринбурга Денис Полуэктов стал самозанятым, чтобы получать крупные заказы и оформить субсидии на детей.
— Заказчиков, которые работают по безналу со мной, стало довольно много, поэтому остро стоял вопрос о том, чтобы открыть какое-то юрлицо. Но если бы у меня было ООО, то мне нужен был бы как минимум бухгалтер, плюс кассовый аппарат. Всё это было слишком сложно, поэтому я стал самозанятым, — говорит Денис. — Главный бонус, который мне был нужен, — субсидии и льготы для многодетных семей (чтобы их получить, мне нужно было подтверждение доходов).
По словам Дениса, после того как у него появился официальный статус, крупные заказчики стали охотнее с ним сотрудничать: для оплаты им нужны отчетные документы, а фотограф теперь может формировать чеки в специальном приложении.
Мастер маникюра Татьяна Ошуркова, наоборот, отмечает, что большинству ее клиентов чеки оказались не важны. Но девушка решила, что хочет давать гарантию, поэтому в ноябре 2020 года подключилась к программе.
— Я начала проводить обучение мастеров, оно стоит
Екатеринбурженка Екатерина Шемякина работает на удаленке — с международными проектами в сфере моды — и признается, что зарегистрировалась официально, как только для этого появился удобный способ.
— Я работала как фрилансер, оформлять ИП для меня было слишком долго — нужно было с этим разбираться, а я не видела необходимости, потому что доходы были не очень большими, — объясняет Екатерина. — При этом совсем не регистрировать доход мне самой было не очень комфортно. Теперь я официально плачу налог, но при этом мне не нужна никакая дополнительная отчетность.
«Серые схемы» пока не победили
По данным налоговой службы, около 41% зарегистрированных в системе — вышедшие из тени предприниматели. Однако победить «серые схемы» государству очевидно пока не удалось. Многие предприниматели просто не понимают, для чего им нужно регистрироваться и терять процент от ежемесячного дохода.
— У нас есть чат фотографов в Екатеринбурге, где состоят примерно
Разработчик Константин Бащенко отмечает, что пока главная мотивация легализовать бизнес — штрафы и пугают они не всех.
— Стимул подключиться, к сожалению, есть только негативный. В новостях мы слышим, что все те, кто получает заработок в тени, будут оштрафованы, если это докажут. Но такая мотивация в России не работает. Для меня импульсом был фактор, что зарегистрировавшимся давали налоговый вычет —
Кроме того, новый режим стали активно использовать в своих целях юридические лица: они предпочли заключить договор с самозанятым, чем взять его в штат, — потому что так не нужно делать отчисления в пенсионный фонд и платить налог 13%.
Власти придумали, как пресекать «серые схемы», — например, прописали в законе запрет на заключение договора с самозанятым, который меньше двух лет назад работал в этой организации. Но и тут юрлица нашли выгодный выход.
— Так как режим по своей сути является более благоприятным, конечно, существует риск злоупотреблений, — комментирует аудитор Счетной палаты РФ Андрей Батуркин. — Например, перевод работников на режим НПД (налог на профессиональный доход. — Прим. ред.) с использованием вновь зарегистрированных организаций в целях минимизации сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет.
Когда Счетная палата оценивала первые итоги эксперимента в четырех регионах, то выяснила, что самозанятыми стали также многие индивидуальные предприниматели, при этом их доход снизился в ряде случаев в семь раз. Что с этим делать и почему так происходит, аудиторы намерены выяснить в 2023 году — когда они накопят достаточно информации, чтобы изучить промежуточные результаты работы режима в России.
Какие недостатки есть у статуса самозанятого?
Ограничений на регистрацию самозанятых немного, но они есть. Например, в таком режиме запрещено работать тем, кто перепродает товары, закупаясь оптом. Кроме того, торговать алкоголем, сигаретами, обувью и шубами также не получится — акцизные и маркированные товары также в стоп-листе.
Еще закон не позволяет самозанятым работать по агентскому договору, например, продавать путевки от туроператоров.
Кроме того, режим вряд ли подойдет тем, кто задумывается о пенсии: отчисления в ПФР самозанятые могут делать добровольно, и здесь нестабильный доход может негативно сказаться на будущем. Кстати, размер дохода — еще один лимит: он не должен превышать
Основательница онлайн-школы ораторского мастерства Анастасия Эйнгорн отказалась от регистрации статуса самозанятого, отдав предпочтение ИП, который открывает больше возможностей.
— Я хотела выйти на масштабирование онлайн-школы, запустить вебинары и подключить рассрочку, чтобы ученики могли оплачивать курсы частями. Но сервис, с которым я работала, не позволял на тот момент подключить рассрочку для самозанятых, нужно было открыть ИП или ООО, — говорит Анастасия.
Еще один нюанс — платить налог на профессиональный доход можно до 2028 года. Только на этот срок власти гарантировали, что не будут ухудшать условия для предпринимателей (поднимать ставки или вводить отчеты). Что будет дальше, пока не знает никто. Экономисты предполагают, что, если государство начнет жестче контролировать самозанятых, многие из них могут снова уйти в тень.
— Если заставят вести статистику доходов-расходов, люди начнут массово отказываться от статуса. Кому хочется вести документооборот? Это сложно, дорого, это безумие, — говорит экономист Александр Трахтенберг.
Так что сейчас властям предстоит оценить, насколько выгодно государству собирать налог без контроля реальных доходов самозанятых. А пока режим действует как добровольные пожертвования бизнесменов в налоговую и фонд обязательного медицинского страхования.
Если вы задумываетесь о том, чтобы зарегистрироваться в системе, прочитайте понятную инструкцию о том, как это сделать.
Мы писали и о других изменениях в налоговом законодательстве. Например, с 2021 года в России начал действовать подоходный налог, который нужно платить с процентов по банковским вкладам. Прочитайте, кому, как и в каком размере его придется платить.
Также стоит помнить, что теперь при доходах свыше