Весам — сглаживать узлы, Козерогам — избегать ссор: гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря

Начинается самый активный период подготовки к Новому году Источник: Екатерина Евстафьева, Robotext / NGS.RU











Вот и наступает последняя неделя декабря. Многим уже хочется не работать, а погрузиться в предновогоднюю суету. Но сделать это не так уж просто. Читайте в гороскопе НГС, на что стоит обратить внимание с 23 по 29 декабря.

Овен

На этой неделе вам необходимо прислушаться к голосу рассудка. Вы будете много общаться и знакомиться с новыми людьми. Постарайтесь произвести приятное впечатление и не только говорить, но и слушать. В конце недели вы почувствуете повышение жизненного тонуса и приятное предвкушение праздника.

Телец

На этой неделе у вас появится шанс подключиться к чьему-то творческому или исследовательскому процессу. Не упускайте его, перед вами могут открыться новые перспективы. Многие недоразумения и неурядицы остались в прошлом, будут налаживаться отношения с коллегами, друзьями, окружающими. Посвятите больше времени семье, но не позволяйте, чтобы покушались на ваше личное пространство.

Близнецы

Решительность и позитивный настрой — вот ваши основные козыри. Постарайтесь спокойно воспринять информацию не совсем приятного содержания. Скоро окажется, что всё к лучшему. Сложная ситуация разрешится в вашу пользу. Начинается новый этап в вашей жизни. Вы получите настоящий подарок судьбы, ваши заветные желания сбудутся.

Рак

Если в начале недели у вас не будет что-то получаться, не отчаивайтесь, займитесь другим дело, а эта проблема постепенно решится сама собой. Не увиливайте от работы, но, в то же время, и не берите на себя слишком много обязательств. В ближайшие дни вы можете добиться взаимопонимания даже с самыми несговорчивыми людьми. Найдите время подготовиться к праздникам.

Лев

Творческие идеи на этой неделе могут сыпаться из вас, как из рога изобилия. Наступает важный период для профессионального роста и духовного совершенствования. Возможны некоторые разногласия с друзьями и родственниками по поводу того, как встречать Новый год, постарайтесь их преодолеть и найти компромисс. Хорошо повеселитесь, но не теряйте головы на корпоративе.

Дева

Постарайтесь не совершать импульсивных поступков, скорее всего, они окажутся опрометчивыми. Не рвите старые связи. На этой неделе вам вообще могут помешать эмоции, поэтому желательно взвешенно подходить к вопросам перемены работы или круга общения. Четверг может оказаться днем, когда многое будет зависеть от вашего настроя. В конце недели вероятна встреча с человеком, который может изменить вашу жизнь.

Весы

На этой неделе обстоятельства будут зависеть от ваших действий и от умения сглаживать острые углы, в противном случае возможны некоторые осложнения и на работе и личной жизни. Будьте терпеливы и не отвергайте искреннего предложения о помощи. Во второй половине недели вас ждут приятные сюрпризы и романтические знакомства, а также дорогие подарки.

Скорпион

На этой неделе вы сможете выгодно представить ваши деловые качества, что благоприятно отразится на ваших профессиональных успехах. Способность мечтать и воплощать свои идеи в жизнь поможет вам справиться с любыми препятствиями и трудностями на пути. Смелый замысел в профессиональных делах может быстро осуществиться и принести прибыль. Перед вами откроются большие перспективы, о которых вы очень давно мечтали.

Стрелец

Вам будет сложно справиться с большим объемом работы, но в среду вероятны хорошие новости, связанные с перспективными деловыми предложениями. В середине недели не исключено перераспределение обязанностей в рабочем коллективе, в результате чего лично вы можете получить большую самостоятельность. В четверг будьте особенно сосредоточены и внимательны.

Козерог

Постарайтесь избегать ссор с родственниками, хоть это будет и непросто. Возражать им, конечно, можно, но постоянно проявлять упрямство не стоит, это непродуктивно. Сделки, заключенные в среду, будут, скорее всего, приносить стабильный доход. В четверг ожидаются удачны встречи, обмен информацией и короткие деловые поездки. Сейчас не нужно строить наполеоновских планов, важнее успеть сделать все насущные дела. Избежать многих конфликтов поможет мудрость и уступчивость.

Водолей

В начале недели желательно не начинать новых глобальных проектов, лучше завершите накопившиеся дела, не терпящие отлагательства. В рабочем коллективе могут наблюдаться разброд и шатание, и только от вас коллеги будут ожидать мудрого решения. Во вторник больше доверяйте людям, окружающие не так плохи, как вам кажется. Планы и идеи, которые придут на ум в выходные, окажутся плодотворными и быстро реализуются.

Рыбы

Успех будет достигаться в результате активных действий. Не ленитесь и не отступайте перед неприятностями, у вас есть шанс достичь профессионального успеха и продвинуться по карьерной лестнице. Положительные результаты могут принести поездки и встречи. Вам покажется, что у вас слишком много дел до нового года, но все успеть вполне реально.