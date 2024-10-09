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Развлечения Эзотерика и магия Два знака Зодиака почувствуют влияние ретроградного Юпитера: советы астролога на этот период

Два знака Зодиака почувствуют влияние ретроградного Юпитера: советы астролога на этот период

Он продлится четыре месяца

807
3 комментария

Период продлится до 4 февраля

С 9 октября начинается период ретроградного Юпитера. В астрологии считается, что планета отвечает за духовность, благополучие, мудрость и другие важные аспекты. Поэтому обратное движение Юпитера может повлиять на некоторые сферы жизни. Подробнее об этом рассказала астролог Лидия Исрафилова на своей странице во «ВКонтакте».

По ее словам, Юпитер влияет на процветание, удачу, рост, щедрость, оптимизм, философию, знания, духовность, высшее образование, правосудие и расширение горизонтов. С 9 октября, во время ретроградного движения, планета будет в знаке Зодиака Близнецы. Влияние периода могут особенно остро почувствовать представители знаков Стрельцы и Рыбы.

— Нас ждут события, связанные с решением социальных вопросов, взаимодействия между людьми. Остро может восприниматься критика. Кто-то, может погрузиться в себя и много философствовать. Возможно, вы решите пересмотреть свои взгляды на события в жизни. Озарения и осознания будут приходить до глубины души. Необходимо пересмотреть ранее начатые дела, доделать, исправить, начать заново то, что забросили, — пишет Лидия Исрафаилова.

Астролог отметила, что в этот период не стоит переезжать, менять работу или должность. Стоит избегать глобальных изменений, не совершать крупных покупок. В этот период не приходится рассчитывать на удачу, только действия приведут к результату. Возможно, новое обучение и экзамены будут даваться с трудом.

При этом тем, кто уже проходит какое-то обучение, стоит ждать хороших результатов. Лидия Исрафаилова рекомендует во время ретроградного Юпитера заниматься духовными практиками и самоанализом, планировать и действовать, полагаясь только на себя. Нужно постараться спокойно принимать чужое мнение.

— Чтобы преодолеть всё и извлечь максимум выгоды из периода ретро-Юпитера, нужно быть готовым взять на себя ответственность, сделать ставку на самодисциплину, поверить в свои силы и никогда не опускать руки, — добавила астролог.

Период продлится до 4 февраля 2024 года.

Ранее новосибирский астролог Анастасия Першина составила таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на октябрь. Некоторым стоит избегать конфликтов.

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Комментарии
3
Гость
27 минут
Етитстафьева!!! Окстись!
Гость
24 минуты
Астрологов разве еще не признали экстремистами?
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