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Развлечения Звезды в шоке Жаркие поцелуи и страстные танцы: Бородина опубликовала романтичные кадры с Сердюковым — видео со светской вечеринки

Жаркие поцелуи и страстные танцы: Бородина опубликовала романтичные кадры с Сердюковым — видео со светской вечеринки

Звезды познакомились на Алтае

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17 комментариев

Пара долго скрывала свой роман

Роман Ксении Бородиной и Николая Сердюкова продолжают бурно обсуждать в социальных сетях. Пара уже успела съездить на совместный отдых в Дубай, а также сходить на несколько концертов и светских вечеров. Тем не менее некоторые поклонники телеведущей продолжают утверждать, что роман постановочный и звезды играют в любовь.

Недавно Бородина опубликовала романтичное видео с Сердюковым. На кадрах пара мило танцует на одной из светских тусовок.

— Сохраняй в себе мир и любовь — это сильнейшее оружие прости всего, с чем тебе предстоит столкнуться в жизни. Ты достойна всего самого лучшего и обязательно получишь это, справляясь со всеми трудностями через любовь, — написала Бородина в соцсети.

Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на Алтае во время съемок шоу «Последний герой» (16+). Телеведущая рассказала, что уже представила нового ухажера дочерям. По словам Бородиной, Сердюков легко нашел общий язык с девочками.

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Комментарии
17
Звездолет Сигареты Вега
1 час
Продолжайте наблюдение.
Yumare
40 минут
Звёздам стоило бы быть поскромнее. Времена сейчас тяжёлые, реакции у людей непредсказуемые, а у власти - тем более...
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