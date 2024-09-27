Жаркие поцелуи и страстные танцы: Бородина опубликовала романтичные кадры с Сердюковым — видео со светской вечеринки

Пара долго скрывала свой роман Источник: borodylia / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Роман Ксении Бородиной и Николая Сердюкова продолжают бурно обсуждать в социальных сетях. Пара уже успела съездить на совместный отдых в Дубай, а также сходить на несколько концертов и светских вечеров. Тем не менее некоторые поклонники телеведущей продолжают утверждать, что роман постановочный и звезды играют в любовь.

Недавно Бородина опубликовала романтичное видео с Сердюковым. На кадрах пара мило танцует на одной из светских тусовок.

— Сохраняй в себе мир и любовь — это сильнейшее оружие прости всего, с чем тебе предстоит столкнуться в жизни. Ты достойна всего самого лучшего и обязательно получишь это, справляясь со всеми трудностями через любовь, — написала Бородина в соцсети.

Источник: borodylia / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)