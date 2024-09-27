Жаркие поцелуи и страстные танцы: Бородина опубликовала романтичные кадры с Сердюковым — видео со светской вечеринки

Роман Ксении Бородиной и Николая Сердюкова продолжают бурно обсуждать в социальных сетях. Пара уже успела съездить на совместный отдых в Дубай, а также сходить на несколько концертов и светских вечеров. Тем не менее некоторые поклонники телеведущей продолжают утверждать, что роман постановочный и звезды играют в любовь.
Недавно Бородина опубликовала романтичное видео с Сердюковым. На кадрах пара мило танцует на одной из светских тусовок.
— Сохраняй в себе мир и любовь — это сильнейшее оружие прости всего, с чем тебе предстоит столкнуться в жизни. Ты достойна всего самого лучшего и обязательно получишь это, справляясь со всеми трудностями через любовь, — написала Бородина в соцсети.
Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на Алтае во время съемок шоу «Последний герой» (16+). Телеведущая рассказала, что уже представила нового ухажера дочерям. По словам Бородиной, Сердюков легко нашел общий язык с девочками.