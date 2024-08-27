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Развлечения «Наслаждайся своими победами»: Бородина вместе с Сердюковым зажгла на концерте группы «Звери» — видео

«Наслаждайся своими победами»: Бородина вместе с Сердюковым зажгла на концерте группы «Звери» — видео

Выступление звезд прошло в Лужниках

3 241
27 комментариев

Зрители подпевали песням группы

Ксения Бородина опубликовала видео, как она вместе возлюбленным Николаем Сердюковым зажигает на концерте группы «Звери». Кадры телеведущая опубликовала в личном телеграм-канале.

Сольный концерт группа дала на стадионе Лужники в Москве. Судя по кадрам, послушать звезд пришли тысячи зрителей. «Звери» исполнили такие песни как «До скорой встречи», «Говори», и свой хит «Районы-кварталы».

Во время концерта Бородина и Сердюков подпевали песням группы, а позже телеведущая даже закружилась в танце под знаменитые хиты. Как написала звезда под видео, ей понравился концерт.

Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на Алтае во время съемок шоу «Последний герой» (16+). Телеведущая рассказала, что уже представила нового ухажера дочерям. По словам Бородиной, Сердюков легко нашел общий язык с девочками.

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Ксения Бородина Группа Звери Концерт Лужники
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Комментарии
27
Татьяна 53
27 августа 2024, 21:01
Фу-фу-фу
Директор Завода (Ржака)
27 августа 2024, 21:07
Шляпа Боярского
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