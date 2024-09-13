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«Экипаж — моя вторая семья»: знойные красотки из Новосибирска вошли в топ-стюардесс — смотрим фото сибирячек

Финалистками конкурса стали две жительницы Новосибирска

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22 комментария

Всего в финал конкурса прошли 35 участниц

Две жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Топ стюардесс — 2024». Об этом сказано на сайте события.

Так, в состав финалисток вошли Юлия Ульянова и Валерия Беляцкая. Всего в финале, по информации организаторов мероприятия, будет 35 участниц.

Жительница Новосибирска Валерия Беляцкая работает в авиакомпании «АZUR Air»

Так, одна из участниц конкурса — 23-летняя Валерия Беляцкая. Родной город девушки — Бишкек, но сейчас живет в Новосибирске и работает в авиакомпании «АZUR Air». Она осваивает профессию логиста, посещает музыкальную школу и спортзал.

— Пять лет назад передо мной стоял выбор: профессиональный путь в направлении криминалистики или авиации. По сей день благодарна себе, что послушала свое сердце и интуицию, выбрав второй вариант, — цитируют сибирячку организаторы конкурса.

Другая сибирячка — Юлия Ульянова — начала свой путь в авиакомпании S7

Еще одна финалистка — 35-летняя уроженка Новосибирска Юлия Ульянова. Она сообщила, что 2024 году отмечает свой юбилей — 10 лет в небе.

По словам сибирячки, первый опыт в профессии она получила в авиакомпании S7. Затем стюардесса перешла в деловую авиацию — там она работает седьмой год. Сибирячка любит путешествовать и уже успела посетить 41 страну.

— Могу бесконечно долго рассказывать, как люблю авиацию, что самолет — дом, мой экипаж — моя вторая семья. А как же я люблю этот загорающийся огонек в глазах людей, когда они узнают, что я стюардесса! — сообщила Юлия.

На сайте события сказано, что полуфинал «Топ-стюардесс» состоялся 9 и 10 сентября в Москве. В него прошли 75 участниц, но до финала дойдут 35 конкурсанток.

В полуфинале конкурса «Топ стюардесс 2024» также находилась девушка из Алтайского края Дарья Поповичева. Всего на участие в нем подали 2586 заявок.

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Комментарии
22
Голая правда
13 сентября 2024, 22:27
И вправду красивые! )))) яркая внешность! )))
Гость
13 сентября 2024, 22:15
симпатичные
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