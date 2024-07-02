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Стиль и красота «Лучшие мастера знают мой график»: красотка из Новосибирска стала топ-стюардессой — смотрим ее фото в форме и не только

«Лучшие мастера знают мой график»: красотка из Новосибирска стала топ-стюардессой — смотрим ее фото в форме и не только

Валерия Беляцкая вышла в полуфинал профессионального конкурса красоты

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5 комментариев
Валерия работает в авиации четыре года

Стюардесса из Новосибирска Валерия Беляцкая стала полуфиналисткой конкурса «Топ стюардесс» — она оказалась в списке среди первых 10 участниц. Об этом сообщили на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Как рассказала редакции НГС девушка, в авиации она работает уже 4 года.

Конкурс красоты «Топ стюардесс» определяет самых красивых и профессиональных бортпроводников среди авиакомпаний мира. Финал состоитсяв октябре.

— Решила выбрать эту профессию по нескольким причинам. Я активный человек. Постоянное нахождение в движении, знакомства с новыми людьми приносит удовольствие. Мне действительно нравится гибкий график работы. Я не смогла бы работать пятидневную смену. Так я чувствую себя более свободной. Но и, конечно же, путешествия! До работы бортпроводником я ни разу не была заграницей, — объяснила 23-летняя Валерия.

Валерия уделяет внимание своей внешности

Работа, по словам стюардессы, подарила ей возможность познакомиться с миром и побывать в Таиланде, Шри-Ланке, Дубаи, Египте и в других странах. Особенно полюбился девушке Дальний Восток и Камчатка.

Как отмечает Валерия, работа бортпроводником обязует выглядеть ухоженно и опрятно. И уделять внимание себе — важный момент. Но с графиком работы Валерии не так легко записываться на бьюти-процедуры.

Девушка ведет соцсети

— У меня лучшие мастера, которые прекрасно уже знают про мой график, им не составляет сложности корректировать записи моего посещения! Но если случаются какие-то форс-мажорные ситуации, всегда есть возможность сходить в салон красоты в других городах. Основной причиной хорошо выглядеть является любовь к своей работе. Улыбка и блеск в глазах — эти моменты украшают внешность и делают счастливее!, — поделилась своими секретами красоты девушка.

Валерия работает в авиакомпании Azur и летает чартерными рейсами. Как объясняет девушка, сейчас у компании самый сезон. Она улетает в командировки, которые могут длиться от 3 дней до 3 недель.

В Москве 6 июня состоялся финал национального конкурса красоты «Миссис Россия Мира 2024». В этом году регионы страны представляли 119 россиянок. Победу в своих номинациях получили сразу две девушки из Алтайского края: Раиса Стахнева и Наталья Чистякова.

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Комментарии
7
Гость
2 июля 2024, 16:43
Познакомлюсь срочно.
Гость
2 июля 2024, 16:43
А вот и излюбленные НГС-иноагентами "новости" 😡 Только посмотрите, б0льшая часть новостной линейки - это сплошь смакование спец. подобранного негатива, криминала, бульварщины и разной дешёвки 👎🤮
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