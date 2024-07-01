«Задача конкурса — раскрыть многогранность женщины»: сибирская медсестра завоевала титул «Мисс Россия Мира»

В этом году в конкурсе участвовало 119 девушек и женщин со всей страны Источник: «Россия 1» / «Вести Алтай»











В Москве 6 июня состоялся финал национального конкурса красоты «Миссис Россия Мира 2024». В этом году регионы страны представляли 119 россиянок.



Самой возрастной участницей стала 68-летняя жительница Смоленска Мила Милтон, которая завоевала титул «Миссис Россия Мира Гранд». Абсолютной победительницей конкурса была признана Динара Саляхова из Татарстана.



Но и Сибирь без короны не осталась. Победу в своих номинациях получили сразу две девушки из Алтайского края: Раиса Стахнева и Наталья Чистякова.



Титул «Миссис Россия Мира» забрала Раиса Стахнева. На конкурсе она представляла Барнаул. В интервью телеканалу «Россия 1» («Вести Алтай») девушка рассказала, как попала на конкурс.



— Действительно, я никогда не грезила о мире сияющих корон, и всё решила случайность. На одном из мероприятий я познакомилась с интересной женщиной, она мне предложила поучаствовать в конкурсе красоты. Изначально я отказалась, но через месяц согласилась. Я выиграла «Миссис Алтай», а после поехала на всероссийский конкурс. Главная задача конкурса красоты — раскрыть многогранность женщины, — рассказала девушка.



Ранее девушка жила в Рубцовске, где окончила медколледж. Теперь она работает медсестрой в Барнауле и периодически забирает победу в конкурсах красоты. До этого Раиса Стахнева выиграла в конкурсе «Миссис Алтай — 2024».

Источник: «Россия 1» / «Вести Алтай»

Как отметила Раиса Стахнева, несмотря на победу, она не планирует менять профессию и собирается и дальше развиваться в этой сфере.

