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Развлечения «Задача конкурса — раскрыть многогранность женщины»: сибирская медсестра завоевала титул «Мисс Россия Мира»

«Задача конкурса — раскрыть многогранность женщины»: сибирская медсестра завоевала титул «Мисс Россия Мира»

Несмотря на победу, девушка не планирует менять сферу деятельности

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41 комментарий
В этом году в конкурсе участвовало 119 девушек и женщин со всей страны

В Москве 6 июня состоялся финал национального конкурса красоты «Миссис Россия Мира 2024». В этом году регионы страны представляли 119 россиянок.

Самой возрастной участницей стала 68-летняя жительница Смоленска Мила Милтон, которая завоевала титул «Миссис Россия Мира Гранд». Абсолютной победительницей конкурса была признана Динара Саляхова из Татарстана.

Но и Сибирь без короны не осталась. Победу в своих номинациях получили сразу две девушки из Алтайского края: Раиса Стахнева и Наталья Чистякова.

Титул «Миссис Россия Мира» забрала Раиса Стахнева. На конкурсе она представляла Барнаул. В интервью телеканалу «Россия 1» («Вести Алтай») девушка рассказала, как попала на конкурс.

— Действительно, я никогда не грезила о мире сияющих корон, и всё решила случайность. На одном из мероприятий я познакомилась с интересной женщиной, она мне предложила поучаствовать в конкурсе красоты. Изначально я отказалась, но через месяц согласилась. Я выиграла «Миссис Алтай», а после поехала на всероссийский конкурс. Главная задача конкурса красоты — раскрыть многогранность женщины, — рассказала девушка.

Ранее девушка жила в Рубцовске, где окончила медколледж. Теперь она работает медсестрой в Барнауле и периодически забирает победу в конкурсах красоты. До этого Раиса Стахнева выиграла в конкурсе «Миссис Алтай — 2024».

Как отметила Раиса Стахнева, несмотря на победу, она не планирует менять профессию и собирается и дальше развиваться в этой сфере.

Наталья Чистякова стала «Миссис Россия Вселенная — 2024». Активная победительница успевает строить карьеру и воспитывать двоих детей. Об участии в конкурсе сибирячка рассказала в интервью.

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Мисс Россия Мира Алтай Сибирь
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Комментарии
41
277245842
1 июля 2024, 23:00
А Мисс Россия Лаоса бывает?
fin
1 июля 2024, 23:30
Просто мир сжался до границ россии, импортозаместился.
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