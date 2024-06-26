«Главное, чтобы тебя заметили»: сибирская «Миссис Россия Вселенная» — об участии в конкурсе, победе и планах

Женщина завоевала титул в начале июня Источник: Катунь 24











В начале июня в Москве завершился конкурс «Миссис Россия мира», победительницей стала 35-летняя Наталья Чистякова из Барнаула, которая завоевала титул «Миссис Россия Вселенная — 2024». Сибирячка воспитывает двоих детей, она профессиональный визажист и стилист. В интервью изданию «Катунь 24» Наталья рассказала об участии в конкурсе, дальнейших планах и поделилась лайфхаком, как победить на конкурсе красоты.



Как рассказала Наталья, в этом году на конкурс было заявлено 119 женщин со всей страны. Однако уже на состязании, выяснилось, что участниц будет 120.



— В этом году в конкурсе было 119 участниц, но одна девушка оказалась в положении, поэтому мы посчитали, что нас было 120, так сказать, для ровного счета. Девушки из разных регионов страны, каждая — королева, каждая завоевала какой-то титул в своем городе, поэтому конкуренция была очень высокая, — поделилась Наталья.



По словам сибирячки, с первого же конкурса судьи серьезно оценивали женщин. На первом испытании участницам нужно было за две минуты ярко представить себя.



— Конкурсные испытания начались 1 июня в 06:30. Сначала была визитка. В ней нужно было рассказать о себе за две минуты. Каждая участница должна была привлечь к себе внимание жюри, чтобы услышали главное, заметили, увидели наряд, поняли, насколько сильно она готовилась, насколько она компетентна, — вспоминает победительница.



Победа на конкурсе в России дала Наталье шанс выступить на международной арене. Сейчас сибирячка готовится к конкурсу в Южной Корее.



— Победа в конкурсе дает мне право участвовать в конкурсе в Корее, в «Миссис Вселенная». Также я могу участвовать в «Миссис Мира», который проводят в США. В Южную Корею да, я еду представлять нашу страну. Там участниц гораздо больше, уровень выше, хочется выступить достойно, поэтому подготовка уже началась, — пояснила сибирячка.



Наталья отметила: чтобы победить в конкурсе, недостаточно иметь только привлекательную внешность, важно, чтобы у женщины был внутренний стимул, установка к победе и цель, ради которой она пришла на конкурс.



— Я думаю, нужно такое идеальное сочетание — внутренней и внешней красоты. Всё это считывается, чувствуется. Нужно себе сделать установку, ради чего ты идешь на конкурс: просто показать себя или несешь какую-то миссию. Подготовка должна быть серьезной. Я брала отдельно уроки дефиле, занималась фитнесом, — поделилась женщина.



В планах у Натальи — развиваться в сфере красоты. Сибирячка мечтает открыть академию макияжа.



— В сфере красоты я развиваюсь давно: я визажист, я бровист и свадебный стилист. Мне это очень нравится. У меня также есть свой бренд кистей. Сейчас я мечтаю открыть академию макияжа. Я бы хотела преподавать. Помогать девочкам нести красоту в мир, — объяснила Наталья.

