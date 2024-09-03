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Стиль и красота Любит баню и бег по утрам: сибирская красотка попала в полуфинал конкурса «Топ стюардесс 2024» — смотрим ее фото

Любит баню и бег по утрам: сибирская красотка попала в полуфинал конкурса «Топ стюардесс 2024» — смотрим ее фото

Смотрим на обворожительную бортпроводницу «Победы»

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15 комментариев

Финал конкурса «Топ стюардесс 2024» пройдет в конце октября в Москве

Красотка из Алтайского края Дарья Поповичева попала в полуфинал конкурса «Топ стюардесс 2024». Девушка работает бортпроводником в компании «Победа», любит бег по утрам и самолеты Boeing. Публикуем фотографии обворожительной стюардессы и рассказываем, где и когда пройдет финал конкурса.

«Топ стюардесс» — это ежегодный конкурс красоты, который определяет самых красивых и профессиональных бортпроводников среди авиакомпаний мира. Основная задача конкурса, как говорят создатели, — «влюбить людей в небо» и популяризировать профессию бортпроводника. Первый конкурс «Топ стюардесс» прошел в 2014 году, а в 2017-м приобрел статус международного конкурса красоты: в состязании принимают участие девушки из России, Белоруссии, Казахстана и ОАЭ.

В 2019 году Даша окончила Барнаульский Педагогический Университет. Работать по образованию девушка не захотела. Со слов красотки, ее всегда тянуло в небо.

— В июле получила диплом и вылетела в Москву на обучение своей мечты. После начала свой путь с компанией Уральские авиалинии. Проработав в компании год, мне пришлось оставить профессию. В 2024 году я снова в форме, снова стучат мои каблучки, а за ними колесики чемодана спешат в аэропорт. Летаю сейчас, как и мечтала, в авиакомпании «Победа».

В свободное от работы время Дарья занимается бегом, играет в волейбол и любит кататься на отцовском тракторе.

К концу августа на конкурс было подано 2411 заявок, 84 участницы оказались в полуфинале. В финале останутся только 30 девушек. Он пройдет 23 октября в Москве.

Ранее стюардесса из Новосибирска Валерия Беляцкая также стала полуфиналисткой конкурса «Топ стюардесс» — она оказалась в списке среди первых 10 участниц.

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Стюардесса Алтайский край Конкурс Красотка
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Комментарии
15
Grape Reflection 🍇
3 сентября 2024, 17:57
Сколько стоит в баню вызвать?
Гость
3 сентября 2024, 17:46
многие стюардессы любят бани, баня для них = путь в профессию .
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