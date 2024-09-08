НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

ю-з.

 751мм 92%
Подробнее
1 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72

Новосибирские власти просят у области деньги на школу

Крутой бизнес России
Странная пятидневка
Обзор хороших детсадов
Почему нападают на квадроберов
Успеть на работу
Разборки в фитнесе
Опасные QR-коды
Рюкзак в леднике
Как победить осеннюю хандру
Развлечения «Обожаю этот взгляд»: Бородина в ярком наряде появилась на съемках Comedy Club — смотрим на клатч за 460 тысяч

«Обожаю этот взгляд»: Бородина в ярком наряде появилась на съемках Comedy Club — смотрим на клатч за 460 тысяч

Звезда появилась в компании с новым избранником

152
Написать комментарий

Пара перестала скрывать отношения и все чаще появляется вместе на мероприятиях

Телеведущая Ксения Бородина появилась с новым избранником на съемках Comedy Club. Звезда подобрала на мероприятие короткое красное платье и сумочку за 460 тысяч рублей.

— Обожаю этот взгляд. Вечер обещает быть ярким, — написала пара в социальных сетях.

Яркое мини платье асимметричного кроя, которое решила надеть звезда, стоит почти 40 тысяч рублей. А клатч от итальянского бренда Bottega Veneta и вовсе стоит 460 тысяч рублей.

Обратите внимание на клатч, он от итальянского бренда Bottega Veneta

Что происходило на самих съемках возлюбленные не раскрывают, при этом охотно делятся совместными фотографиями. После того как пара перестала скрывать отношения, они все чаще стали появляться на публике. Например, вместе были на свадьбе блогеров.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно Ксения Бородина рассказала, как закрутился ее новый роман. Возлюбленные познакомились во время съемок шоу «Последний герой» (16+) на Алтае, там Бородина была ведущей, а Сердюков — участником. По началу, объяснила звезда, Николай показался ей токсичным, чувства возникли лишь в последний день на Алтае.

Пара уже успела вместе слетать в родной город Николая Сердюкова. Ксению Бородину очень тепло встретила мама блогера.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Ксения Бородина Comedy clab Съемки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — курортный роман, Рыбам — любовная рутина: таро-гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Горячие страсти в холодной политике: секс-колумнистка НГС — о предвыборных баталиях в новосибирском Академгородке
Анонимное мнение
Мнение
Сиквел «Слова пацана»? Чего ожидать от сериала «Комбинация»: отзыв кинокритика, который уже смотрел фильм
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Олеся,43

Интересная Любовь,41

Olya,28

Алла,42

Татьяна,44

Елена,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление