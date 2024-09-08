«Обожаю этот взгляд»: Бородина в ярком наряде появилась на съемках Comedy Club — смотрим на клатч за 460 тысяч

Пара перестала скрывать отношения и все чаще появляется вместе на мероприятиях Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Телеведущая Ксения Бородина появилась с новым избранником на съемках Comedy Club. Звезда подобрала на мероприятие короткое красное платье и сумочку за 460 тысяч рублей.

— Обожаю этот взгляд. Вечер обещает быть ярким, — написала пара в социальных сетях.

Яркое мини платье асимметричного кроя, которое решила надеть звезда, стоит почти 40 тысяч рублей. А клатч от итальянского бренда Bottega Veneta и вовсе стоит 460 тысяч рублей.

Обратите внимание на клатч, он от итальянского бренда Bottega Veneta Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Что происходило на самих съемках возлюбленные не раскрывают, при этом охотно делятся совместными фотографиями. После того как пара перестала скрывать отношения, они все чаще стали появляться на публике. Например, вместе были на свадьбе блогеров.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Недавно Ксения Бородина рассказала, как закрутился ее новый роман. Возлюбленные познакомились во время съемок шоу «Последний герой» (16+) на Алтае, там Бородина была ведущей, а Сердюков — участником. По началу, объяснила звезда, Николай показался ей токсичным, чувства возникли лишь в последний день на Алтае.